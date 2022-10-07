Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? AEK Larnaca Fenerbahçe Avrupa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi B grubu puan durumu

AEK Larnaca Fenerbahçe rövanş maçı için nefesler tutuldu. İlk maçta aldığı galibiyeti elinde tutmak isteyen sarı lacivertliler UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. B grubunda mücadele eden Kanarya, tam gaz rövanşa hazırlanıyor. Futbolseverler AEK Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe rövanş maçı hangi kanalda? İşte, maç takvimi ve puan tablosu…
AEK FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Avrupa Ligi karşılaşması 13 Ekim 2022 Perşembe günü gerçekleşecek. Heyecanın dorukta olduğu Fenerbahçe Avrupa maçı TSİ 19.45'te başlayacak.
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UEFA AVRUPA LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU