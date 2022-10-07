Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? AEK Larnaca Fenerbahçe Avrupa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi B grubu puan durumu
Giriş Tarihi: 7.10.2022 16:37

Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? AEK Larnaca Fenerbahçe Avrupa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi B grubu puan durumu

Fenerbahçe AEK Larnaca karşısında 2-0 skorla üstünlük sağladı. Şimdi deplasmanda rövanş maçı için hazırlanan sarı lacivertli takım gruptan lider çıkmak istiyor. Taraftarlar Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. Peki, AEK Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, UEFA Avrupa Ligi B grubu fikstür ve puan durumu…

Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? AEK Larnaca Fenerbahçe Avrupa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi B grubu puan durumu

AEK Larnaca Fenerbahçe rövanş maçı için nefesler tutuldu. İlk maçta aldığı galibiyeti elinde tutmak isteyen sarı lacivertliler UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. B grubunda mücadele eden Kanarya, tam gaz rövanşa hazırlanıyor. Futbolseverler AEK Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe rövanş maçı hangi kanalda? İşte, maç takvimi ve puan tablosu…

AEK FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa Ligi karşılaşması 13 Ekim 2022 Perşembe günü gerçekleşecek. Heyecanın dorukta olduğu Fenerbahçe Avrupa maçı TSİ 19.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI HANGİ KANALDA?

Taraftarların aradığı Avrupa Ligi maçları hangi kanalda sorusu yanıtlandı. Gelecek mücadele AEK FB maçı ve diğer Avrupa maçları EXXEN ekranlarından canlı yayınlanıyor.

EXXEN SPOR ABONELİK ÜCRETLERİ

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçlarını kapsayacak olan spor paketi bulunmaktadır. Spor paketleri de farklı şekillerde ücretlendirilmektedir.

Exxen Spor reklamlı aylık fiyatı 119,90 TL, reklamsız aylık fiyat ise 134,90 TL olarak belirlenmiştir. Sezonluk paketlerde reklamlı fiyat 94,90 TL, reklamsız fiyat ise 107,30'dir.

UEFA AVRUPA LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU

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Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? AEK Larnaca Fenerbahçe Avrupa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi B grubu puan durumu
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