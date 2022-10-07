Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? AEK Larnaca Fenerbahçe Avrupa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi B grubu puan durumu

EXXEN SPOR ABONELİK ÜCRETLERİ

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçlarını kapsayacak olan spor paketi bulunmaktadır. Spor paketleri de farklı şekillerde ücretlendirilmektedir.

Exxen Spor reklamlı aylık fiyatı 119,90 TL, reklamsız aylık fiyat ise 134,90 TL olarak belirlenmiştir. Sezonluk paketlerde reklamlı fiyat 94,90 TL, reklamsız fiyat ise 107,30'dir.