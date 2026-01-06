Fenerbahçe - Samsunspor maçı canlı izle | ATV canlı yayın ile FB Süper Kupa yarı final maçı izle şifresiz

Yeni Adana Stadyumu'nda nefesler tutuldu! Süper Lig ikincisi Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'ndaki performansıyla dikkat çeken Samsunspor, Süper Kupa finaline adını yazdırmak için sahaya çıkıyor. Kazanan takım, 10 Ocak'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak büyük finalde Galatasaray'ın rakibi olacak. Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, sezonun ilk kupasına bir adım daha yaklaşmak isterken; Thomas Reis'in Samsunspor'u ise dev bir sürprize imza atma peşinde. İnternetten maçı donmadan ve kesintisiz izlemek isteyenler için ATV canlı izle ekranı yayında!