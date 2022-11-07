Fenerbahçe - Sivasspor maçı canlı izle! Süper Lig Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı yayın kanalı izle

Fenerbahçe ile Sivasspor Süper Lig'in 13. Haftasında karşı karşıya geliyor. Zorlu maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler "Fenerbahçe - Sivasspor maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
Süper Lig Fenerbahçe - Sivasspor maçı canlı izle linki ve özet detaylar;
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Szalai, Serdar Aziz, Alioski, Arao, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Crespo, Batshuayi, Valencia
Sivasspor: Ali Şaşal, Ziya Erdal, Caner, Goutas, Erdoğan, Hakan, Keita, Saba, N'Jie, Gradel, Yatabare.