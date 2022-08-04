Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. tur ilk maçında Slovacko ile sahada kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşma saatler 20.00'ı gösterdiğinde Exxen üzerinden yayınlanmaya başlayacak. Maçın takibini şifresiz ve kesintisiz şekilde yapmak isteyenler ''Exxen Fenerbahçe Slovacko maçı canlı izle'' araştırmasına çıktı. İşte Fenerbahçe - Slovacko maçı canlı yayın izle ekranı ve sarı lacivertli takım için kritik olan bu maça ilişkin detaylar...