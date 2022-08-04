Haberler Yaşam Haberleri CANLI FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI İZLE || Exxen Tv ile UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Slovacko maçı canlı yayın kesintisiz izle
Giriş Tarihi: 4.8.2022 18:58 Son Güncelleme: 4.8.2022 18:59

CANLI FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI İZLE || Exxen Tv ile UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Slovacko maçı canlı yayın kesintisiz izle

Fenerbahçe - Slovacko maçı canlı izle! Sarı kanarya, UEFA Avrupa Ligi 3. tur ilk maçında Çekya ekibi ile karşı karşıya gelecek. Jorge Jesus yönetimindeki sarı lacivertli ekip, bu maçta galibiyeti eline alıp, play-off’ta kalmaya hak kazanma hedefiyle sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Milyonlarca taraftarın gözü maçın canlı yayınlanacağı Exxen Tv’de. Naklen yayını takip etmek isteyen futbolseverler “Exxen ile Fenerbahçe - Slovacko maçı canlı izle” ekranı araştırmasına çıktı. İşte Fenerbahçe - Slovacko maçı canlı izle ekranı ve heyecan dolu maç öncesi tüm ayrıntılar...

CANLI FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI İZLE || Exxen Tv ile UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Slovacko maçı canlı yayın kesintisiz izle

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. tur ilk maçında Slovacko ile sahada kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşma saatler 20.00'ı gösterdiğinde Exxen üzerinden yayınlanmaya başlayacak. Maçın takibini şifresiz ve kesintisiz şekilde yapmak isteyenler ''Exxen Fenerbahçe Slovacko maçı canlı izle'' araştırmasına çıktı. İşte Fenerbahçe - Slovacko maçı canlı yayın izle ekranı ve sarı lacivertli takım için kritik olan bu maça ilişkin detaylar...

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi eleme maçında Slovacko ile karşılaşacak. Fenerbahçe Slovacko maçı, 4 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Zorlu mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

https://www.exxen.com/tr

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun sakatlıkları bulunuyor. Maç günü bu oyuncuların oynaması beklenmiyor.

Fenerbahçe: Ertuğrul, Osayi, Szalai, Luan Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Lincoln, Bruma, King, Rossi (Valencia)

Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Havlik, Danicek, Pertzela, Travnik, Holzer, Kalabisk.

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CANLI FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI İZLE || Exxen Tv ile UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Slovacko maçı canlı yayın kesintisiz izle
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