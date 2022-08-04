Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. tur ilk maçında Slovacko ile sahada kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşma saatler 20.00'ı gösterdiğinde Exxen üzerinden yayınlanmaya başlayacak. Maçın takibini şifresiz ve kesintisiz şekilde yapmak isteyenler ''Exxen Fenerbahçe Slovacko maçı canlı izle'' araştırmasına çıktı. İşte Fenerbahçe - Slovacko maçı canlı yayın izle ekranı ve sarı lacivertli takım için kritik olan bu maça ilişkin detaylar...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi eleme maçında Slovacko ile karşılaşacak. Fenerbahçe Slovacko maçı, 4 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.
Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun sakatlıkları bulunuyor. Maç günü bu oyuncuların oynaması beklenmiyor.
Fenerbahçe: Ertuğrul, Osayi, Szalai, Luan Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Lincoln, Bruma, King, Rossi (Valencia)
Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Havlik, Danicek, Pertzela, Travnik, Holzer, Kalabisk.