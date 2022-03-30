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Giriş Tarihi: 30.3.2022 11:20 Son Güncelleme: 30.3.2022 11:21

Fenerbahçe tribün lideri Dadaş Mehmet’in öldürülmesi davasında karar!

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Fenerbahçe tribün lideri Dadaş Mehmet’in öldürülmesi davasında karar!

Fenerbahçe'nin Dadaş Mehmet lakaplı tribün lideri Mehmet Altunkaynak 2017 yılında Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçını izlediği kahvehaneden çıktığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Olayla ilgili aralarında Ümit Saral’ın da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Heyet Ümit Saral’ın beraatına karar verirken, cinayeti işlediği öne sürülen Samet Diler’i ise müebbet hapis cezası ile cezalandırdı.

Olay 23 Aralık 2017 günü Güngören'de meydana geldi. Fenerbahçe'nin Dadaş Mehmet lakaplı tribün lideri Mehmet Altunkaynak, Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçını izlediği kahvehaneden çıktığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına sonucu hayatını kaybetmişti. İstanbul Güngören'de işlenen Dadaş Mehmet cinayetinin üzerinden 4 yıla yakın bir zaman geçti. Cinayetin rant kavgasından kaynaklandığı düşünülüyordu. Cinayetle ilgili 12 sanığın yargılandığı davada Samet Diler "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aralarında Ümit Saral'ın da bulunduğu diğer 11 sanık beraat etti.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında bir kısım sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

"ADALET İSTİYORUZ"

Duruşmadan kendisine söz verilen maktulün abisi Hakan Altunkaynak "Biz mafyatik insanlar değiliz. Ömrümüz Fenerbahçe tribününde geçti. Burada kimseyi tanımam bir tek Dede İsmail'i tanırım. Haberlerin altındaki yorumlara baksanız olayı çözersiniz. Bu olay 2010 yılında Bodrum'da yaşanan bir olayın husumeti sonucudur. Adam gelip 20 kurşun sıkıyor nasıl tasarlama olmaz. Allah rızası için adalet istiyoruz" şeklinde konuştuktan sonra fenalaşarak duruşma salonundan ayrıldı.

"GÜNAH KEÇİSİ OLARAK BEN KALDIM, SUÇSUZUM"

Davanın tek tutuklu sanığı Samet Diler ise savunmasında "Günah keçisi olarak ben kaldım dosyada. Kesinlikle bir husumetim yoktu. Husumetli olduğu kişiler dışarda. Ben maktulü tanımam etmem. Hayatımda görmediğim bir adamın cezasını 2 yıldır çekiyorum. Suçsuzum" dedi.

SAMET DİLER'E MÜEBBET HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti Ümit Saral'ın hakkındaki tüm suçlamalardan, delil yetersizliğinden dolayı beraat etmesine karar verdi. Tutuklu sanık Samet Diler ise "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına, "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıl hapis ve 600 TL adli para cezasına çarptırıldı. Heyet diğer 10 sanığın ise tüm suçlardan beraatına hükmetti.

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Fenerbahçe tribün lideri Dadaş Mehmet’in öldürülmesi davasında karar!
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