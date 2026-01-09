SON DAKİKA… Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin saldırısında çarpıcı detaylar: 5 kurşunla 6 kilometre yol gitmiş!

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Soruşturma kapsamında kamera görüntülerinden yola çıkan polis, saldırganları kısa sürede yakalamayı başardı. Saldırıyı gerçekleştiren Emrulah E. (26), Efe Kadir K. (23) ve araç sürücüsü Tayfun D. (53) Esenyurt'ta saklandıkları evde yakalandı. Saldırganlar, ilk ifadelerinde saldırıyı trafikte yol verme kavgası nedeniyle gerçekleştirdiklerini iddia etti. Bu ifadeyi inandırıcı bulmayan polis, soruşturmayı derinleştirdi ve saldırganların Abdurrahman Ay grubuna üye olduğunu belirledi. Saldırıyla ilgili Esenyurt'ta başka bir eve düzenlenen baskında saldırı öncesi araca eskortluk yaptığı belirlenen Serkan P, saldırganları saklanacakları eve götüren Hacı Tolgahan M., evin kirasını ödeyen Kenan T. ve Şeyhmus D. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise bir adet el bombası, AK- 47 uzun namlulu silah ve çok sayıda silah ele geçirildi.