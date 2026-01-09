SON DAKİKA… Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin saldırısında çarpıcı detaylar: 5 kurşunla 6 kilometre yol gitmiş!

SON DAKİKA... Özel hayatında uzun yıllardır ev yerine oteli tercih eden Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin, 6 ay önce Kozyatağı'ndaki kullandığı otelden ayrılarak yardımcısı Tayfun Yararlı ile birlikte Üsküdar'da bulunan bir otele yerleşti.
Yılbaşından bir gece önce 30 Aralık 2025 akşamı Üsküdar'da bir kafede arkadaşlarıyla vakit geçiren 2 çocuk babası Gümüştekin, daha sonra yardımcısı Yararlı ile birlikte otomobiliyle kaldıkları otele doğru hareket etti.
PLAKASIZ OLDUĞUNU FARK ETTİ
Mimar Sinan Mahallesi, Paşa Limanı Caddesi'ne geldiklerinde aracını park etmeye hazırlanan Gümüştekin, bir otomobilin arkasında durmasından şüphelenerek yardımcısı Yararlı'dan inip bakmasını istedi. Araçtan inen Yararlı, otomobilin plakasız olduğunu fark edip araca doğru yöneldi. Bu sırada bir kişinin elindeki makinalı tüfekle araçtan indiğini fark eden Yararlı, "Pusu kurmuşlar abi kaç" diye bağırarak farklı bir araca doğru koşmaya başladı.
KURŞUN YAĞDIRDILAR
Elindeki uzun namlulu silahla aşağıya inen saldırgan, Yararlı'nın koştuğu otomobile doğru gelişi güzel ateş etmeye başladı. Olayın şokunu üzerinden atan Gümüştekin ise, park halindeki otomobilini çalıştırmasıyla kurşunların hedefi oldu. Yanlış araca ateş ettiklerini fark eden saldırganlar, bu kez Gümüştekin'in kullandığı otomobile ateş açtı. Her iki araca 18 kurşun isabet ederken, mermileri tükenen saldırganlar olay yerinden geldikleri araçla kaçarak uzaklaştı.
5 KURŞUN İSABET ETTİ
Aracın arka camından giren kurşunların omzuna ve sırtına isabet etmesiyle kanlar içinde kalan Gümüştekin, 6 kilometre yol giderek hastaneye ulaştı. 5 kurşunla ağır yaralanan Gümüştekin hemen ameliyata alınırken, olay yerinden kaçarak uzaklaşan Yararlı ise, kulağına isabet eden kurşunla hafif yaralandı.
SALDIRGANLAR YAKALANDI
Soruşturma kapsamında kamera görüntülerinden yola çıkan polis, saldırganları kısa sürede yakalamayı başardı. Saldırıyı gerçekleştiren Emrulah E. (26), Efe Kadir K. (23) ve araç sürücüsü Tayfun D. (53) Esenyurt'ta saklandıkları evde yakalandı. Saldırganlar, ilk ifadelerinde saldırıyı trafikte yol verme kavgası nedeniyle gerçekleştirdiklerini iddia etti. Bu ifadeyi inandırıcı bulmayan polis, soruşturmayı derinleştirdi ve saldırganların Abdurrahman Ay grubuna üye olduğunu belirledi. Saldırıyla ilgili Esenyurt'ta başka bir eve düzenlenen baskında saldırı öncesi araca eskortluk yaptığı belirlenen Serkan P, saldırganları saklanacakları eve götüren Hacı Tolgahan M., evin kirasını ödeyen Kenan T. ve Şeyhmus D. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise bir adet el bombası, AK- 47 uzun namlulu silah ve çok sayıda silah ele geçirildi.
İFADE DEĞİŞTİRİP AZMETTİRİCİNİN İSMİNİ VERDİLER
Gözaltına alınan şüphelilerden biri etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirterek talimatı telefonla aldıklarını, tetikçilerin olay öncesi Abdurrahman Ay ile birkaç kez telefonla görüştüğünü, saldırıyı Fransa'da öldürülen Halil Ay'ın intikamını almak için gerçekleştirdiklerini iddia etti.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerin ardından Adliye'ye sevk edilen Emrulah E. , Efe Kadir K., Tayfun D., Serkan P, Hacı Tolgahan M., Kenan T. ve Şeyhmus D. "kasten öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.