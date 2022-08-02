Taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle kanalı başında! Fenerbahçe'nin UEFA rakibi kim oldu sorusu yanıt aramaya başladı. Sarı lacivertliler 3. Eleme turunda Çek takım Slovacko ile karşılaşacak. Turu geçmesi halinde FB'nin play-off rakipleri de belirlenecek. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı araştırılmaya başladı. İşte, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle! İşte 2 Ağustos 2022 canlı yayın…
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Play-off kuralarından UEFA Şampiyonlar Ligi TSİ 13.00'te, Avrupa Ligi TSİ 14.00'te, Avrupa Konferans Ligi ise TSİ 15.00'te başlayacak.
Kura çekimi UEFA TV ile naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura töreni ile play-off eşleşmeleri belirlenecek. İşte, canlı yayın kanalı…