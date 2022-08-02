Taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle kanalı başında! Fenerbahçe'nin UEFA rakibi kim oldu sorusu yanıt aramaya başladı. Sarı lacivertliler 3. Eleme turunda Çek takım Slovacko ile karşılaşacak. Turu geçmesi halinde FB'nin play-off rakipleri de belirlenecek. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı araştırılmaya başladı. İşte, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle! İşte 2 Ağustos 2022 canlı yayın…