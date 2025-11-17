FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ: Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, gruptaki iddialı konumunu sağlamlaştırmak için Macaristan temsilcisi Ferençvaroş ile Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Avrupa macerasında hata yapmak istemeyen Sarı-Lacivertliler, taraftarının da desteğiyle bu kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde avantaj elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler için heyecan dolu geçmesi beklenen Fenerbahçe - Ferencvaros maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı:
Fenerbahçe ile Ferencvaros arasındaki UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinin tarih, saat ve yayın bilgileri aşağıdaki gibidir:
|Bilgi
|Detay
|Organizasyon
|UEFA Avrupa Ligi, Grup Aşaması (5. Hafta)
|Maç
|Fenerbahçe - Ferencvaros
|Tarih
|27 Kasım 2025 Perşembe
|Saat
|20:45
|Stadyum
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, İstanbul
Fenerbahçe, gruptaki ilk dört maçta gösterdiği dengeli performansla 15. sırada yer alıyor. Sarı-Lacivertliler ligde 2 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Ferençvaroş ise 3 galibiyet 1 beraberlikle ligde 3. sırada yer alıyor.
5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC
6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE
7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA
8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE