Fenerbahçeli yıldız Milan Skriniar hırsızlık şoku yaşamıştı: SABAH ifadesine ulaştı! Meğer nakliyeci...

Olay önceki gün İstanbul Beykoz'da bulunan güvenlikli bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Milan Skriniar'ın evini taşımak için bir firma ile anlaştı. Taşıma işlemi sonunda komodindeki parasının olmadığını fark edince hemen durumu polise bildirdi. Beykoz polisine 'Bugün bir taşınma işimiz vardı, yapan şahıslar da burada 40 bin dolar civarında para çalındı' ihbarı yapıldı.
VERDİĞİ İFADEDE SÜRECİ BÖYLE ANLATTI
İhbar üzerine polis ekipleri hemen adrese geçtiklerinde ikamet sahibi Fenerbahçe'nin yıldızı Milan Skriniar çıktı. Yardımcısı aracılığı ile ifadesine başvurulan yıldız futbolcu; Taşınmak için bir taşıma şirketi ile anlaştıklarını, sabah 11:00 sıralarında firma görevlilerinin gelerek eşyaları yükleme yaptıkları, 16:30 sıralarında yükleme işlemi bittiğini belirtti. Devamında kendisinin eve geldiğini 20:30 sıralarında 2.katta bulunan komodin içindeki 26.000 Dolar, 4.400 Euro, ve bir miktar parasının çalındığını fark ettiğini belirtti.
5 KİŞİ MUHAFAZA ALTINA ALINDI
Bunun üzerine nakliye şirketini arayarak tekrardan ikamete çağırdığını polise belirtti. Polis o sırada olay yerinde olan nakliye firması çalışanları 5 kişinin ifadesine başvurmak üzere karakola götürdü. Muhafaza altına alınan A.E., B.A., C.Ü., E.O.Y. ve İ.Ü. isimli şahıslar Paşabahçe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.