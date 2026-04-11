Fenerbahçeli yıldız Milan Skriniar hırsızlık şoku yaşamıştı: SABAH olayın detaylarına ulaştı! Meğer nakliyeci...

Giriş Tarihi: 11.04.2026 09:23

İstanbul Beykoz’da Fenerbahçe’nin Slovak yıldızı ve takım kaptanı Milan Skriniar, hırsızlık şokuyla sarsıldı. Beykoz’daki lüks sitede bulunan evinden 40 bin dolarının çalındığını iddia ederek polise başvurmuştu. Futbolcunun yardımcısı aracılığıyla şikayetçi olduğu ifadesinde; “Taşınmak için bir firma ile anlaşmıştık. Saat 11:00 sıralarında gelip yüklediler 16:30 gibi yükleme bitti. Eve geçince 2. Kattaki komodin içindeki paranın olmadığını fark ettim” dediği öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK
  • ABONE OL

Olay önceki gün İstanbul Beykoz'da bulunan güvenlikli bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Milan Skriniar'ın evini taşımak için bir firma ile anlaştı. Taşıma işlemi sonunda komodindeki parasının olmadığını fark edince hemen durumu polise bildirdi. Beykoz polisine yapılan 'Bugün bir taşınma işimiz vardı, yapan şahıslar da burada 40 bin dolar civarında para çalındı' ihbarı yapıldı.

VERDİĞİ İFADEDE SÜRECİ BÖYLE ANLATTI

İhbar üzerine polis ekipleri hemen adrese geçtiklerinde ikamet sahibi Fenerbahçe'nin yıldızı Milan Skriniar çıktı. Yardımcısı aracılığı ile ifadesine başvurulan yıldız futbolcu; " Bugün taşınmak için bir taşıma şirketi ile anlaştıklarını, sabah 11:00 sıralarında firma görevlilerinin gelerek eşyaları yükleme yaptıkları, 16:30 sıralarında yükleme işlemi bittiğini belirtti. Devamında kendisinin eve geldiğini 20:30 sıralarında 2.katta bulunan komodin içindeki 26.000 Dolar, 4.400 Euro, ve bir miktar parasının çalındığını fark ettiğini belirtti.

5 KİŞİ MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Bunun üzerine nakliye şirketini arayarak tekrardan ikamete çağırdığını polise belirtti. Polis o sırada olay yerinde olan nakliye firması çalışanları 5 kişinin ifadesine başvurmak üzere karakola götürdü. Muhafaza altına alınan A.E., B.A., C.Ü., E.O.Y. ve İ.Ü. isimli şahıslar Paşabahçe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Polis ekipleri, sitenin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Fenerbahçeli yıldız futbolcunun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz