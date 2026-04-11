Fenerbahçeli yıldız Milan Skriniar hırsızlık şoku yaşamıştı: SABAH olayın detaylarına ulaştı! Meğer nakliyeci...

Olay önceki gün İstanbul Beykoz'da bulunan güvenlikli bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Milan Skriniar'ın evini taşımak için bir firma ile anlaştı. Taşıma işlemi sonunda komodindeki parasının olmadığını fark edince hemen durumu polise bildirdi. Beykoz polisine yapılan 'Bugün bir taşınma işimiz vardı, yapan şahıslar da burada 40 bin dolar civarında para çalındı' ihbarı yapıldı.