Fenerbahçe’nin hazırlık maçına çıkacağı KF Tirana hangi ülkenin takımı? KF Tirana hangi ligde mücadele ediyor?

Fenerbahçe bugün KF Tirana ile karşı karşıya gelecek. Saat 18.00'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde iki ekip hazırlık maçı yapacak. Hazırlık kampını Türkiye'de yapan takım, yılın ilk maçına çıkacak. Fenerbahçe de Jorge Jesus ile ilk maçına çıkıyor. Peki, KF Tirana nerenin takımı, hangi ülkenin? İşte detaylar…
KF Tirana ya daSportklup Tirana, Arnavutluk takımıdır. Başkent Tiran bölgesindendir. 16 Ağustos 1920 günü Agimi Sports Association adı altında kuruldu. 1927'de kulübün adı "Sportklub Tirana"ya çevrildi, 1947'de de "17 Nëntori Tirana", 1952 - 1956 arasında ise, "Puna Tirana" adına çevrildi. 1991'de, asıl Sportklub Tirana'ya geri çevirdiler.