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Giriş Tarihi: 25.6.2022 11:05

Fenerbahçe’nin hazırlık maçına çıkacağı KF Tirana hangi ülkenin takımı? KF Tirana hangi ligde mücadele ediyor?

Fenerbahçe’nin hazırlık maçına çıkacağı KF Tirana hangi ülkenin takımı? KF Tirana hangi ligde mücadele ediyor?

Fenerbahçe ile KF Tirana Fenerbahçe ile bugün saat 18.00’da Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde karşılaşacak. Kamp için Türkiye’yi seçen Tirana, böylece Fenerbahçe ile hazırlık maçına çıkacak. Bu maç, Fenerbahçe’nin Jorge Jesus yönetimindeki ilk maçı olacak. Peki, KF Tirana nerenin takımı, hangi ülkenin? İşte detaylar…

Fenerbahçe bugün KF Tirana ile karşı karşıya gelecek. Saat 18.00'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde iki ekip hazırlık maçı yapacak. Hazırlık kampını Türkiye'de yapan takım, yılın ilk maçına çıkacak. Fenerbahçe de Jorge Jesus ile ilk maçına çıkıyor. Peki, KF Tirana nerenin takımı, hangi ülkenin? İşte detaylar…

KF TİRANA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

KF Tirana ya daSportklup Tirana, Arnavutluk takımıdır. Başkent Tiran bölgesindendir. 16 Ağustos 1920 günü Agimi Sports Association adı altında kuruldu. 1927'de kulübün adı "Sportklub Tirana"ya çevrildi, 1947'de de "17 Nëntori Tirana", 1952 - 1956 arasında ise, "Puna Tirana" adına çevrildi. 1991'de, asıl Sportklub Tirana'ya geri çevirdiler.

KF TİRANA HANGİ LİGDE OYNUYOR?

KF Tirana Arnavutluk'un Abissnet Superiore liginde oynamakta. Bu yıl ligde şampiyon oldular.

FENERBAHÇE TİRANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Tirana ile Fenerbahçe bugün saat 18.00'da Can Bartu Tesislerinde oynayacak.

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Fenerbahçe’nin hazırlık maçına çıkacağı KF Tirana hangi ülkenin takımı? KF Tirana hangi ligde mücadele ediyor?
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