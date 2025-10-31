Fenerbahçe'nin ilk başkanı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soru açıldı!
ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumuyla takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde yarışmacı 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırdı! Canlı yayında olduğu gibi ekran başında da izleyenler yarışıyor. Bu defa yarışmacıya yöneltilen Fenerbahçe'nin kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir? sorusu ve şıkları değerlendiriliyor.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir? sorusunda şıklar şöyle:
A- ZEKİ RIZA SPOREL
B- FARUK ILGAZ
C- ZİYA SONGÜLEN
D- ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU
DOĞRU CEVAP: C- ZİYA SONGÜLEN
