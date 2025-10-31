Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe'nin ilk başkanı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soru açıldı!
Giriş Tarihi: 31.10.2025 01:24

Fenerbahçe'nin ilk başkanı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soru açıldı!

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumuyla takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde yarışmacı 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırdı! Canlı yayında olduğu gibi ekran başında da izleyenler yarışıyor. Bu defa yarışmacıya yöneltilen Fenerbahçe'nin kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir? sorusu ve şıkları değerlendiriliyor.

Fenerbahçe’nin ilk başkanı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyon TL’lik soru açıldı!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir? sorusunda şıklar şöyle:

A- ZEKİ RIZA SPOREL

B- FARUK ILGAZ

C- ZİYA SONGÜLEN

D- ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU

DOĞRU CEVAP: C- ZİYA SONGÜLEN

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin ilk başkanı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soru açıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz