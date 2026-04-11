Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku

Beykoz'da lüks bir sitede oturan Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar'ın evinden iddiaya göre 40 bin doları çalındı. Durumu fark eden Slovak futbolcu hemen polise gidip şikâyetçi oldu. Takım arkadaşı Levent Mercan'ın da takım kaptanına destek olmak için evine gittiği öğrenilirken polis ekipleri, evde detaylı bir inceleme yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, sitenin güvenlik kamera kayıtlarını mercek altına aldı. Özellikle son günlerde siteye giriş yapan araçlar ve şahıslar tek tek analiz ediliyor. Şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Yaklaşık 1 milyon 790 bin liraya denk gelen 40 bin doların izini süren ekipler, olayın içeriden bir bağlantısının olup olmadığını da araştırıyor.

NAKLİYECİ AYRINTISI

Hırsızlığın ne zaman gerçekleştiği ve kim ya da kimler tarafından yapıldığı henüz netlik kazanmadı ancak iddiaya göre, son günlerde Skriniar'ın evine nakliyecilerin giriş çıkış yaptığı öğrenildi. Polis ekipleri, hırsızlığın bu süreçte gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Fenerbahçeli yıldız futbolcunun şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Konuyla ilgili 5 kişinin ifadesine başvuruldu. Fenerbahçe Spor Kulübü yetkililerinin de konuyu yakından takip ettiği bildirildi.