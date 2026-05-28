Fenerbahçe’ye saldırı dosyası sil baştan

Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 gecesi Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yıllar sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin incelemesi sonucu dosyaya ilişkin "kanun yararına bozma" kararı alındı. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, şüpheliler Emre Altuntaş ve Nihat Saka hakkında verilen "ek kovuşturmaya yer olmadığı" kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Bakanlık yazısında, delillerin kamu davası açılması için yeterli olduğu vurgulanırken soruşturmanın eksik yürütüldüğü belirtildi.

'KAMU VİCDANI RAHATSIZDI'

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu menfur saldırının milletin hafızasında derin izler bıraktığını vurgulayarak "Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılamamış olması ve takipsizlik kararı verilmesi kamu vicdanını rahatsız etmeye devam etmiştir. Bakanlığımız bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi dosyayı titizlikle inceledi. Kanun yararına bozma talebiyle, daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

DELİLLER GÖZ ARDI EDİLDİ

Bakanlığın hazırladığı talep yazısında, dosyada yer alan çok sayıda delilin yeterince değerlendirilmediği ifade edildi. Olay yerine yakın yaşayan tanık Eray Başar'ın ifadeleri dikkat çekti. Tanık, saldırı öncesinde bölgede dolaşan siyah renkli aracı ve olay sonrası kaçan kişileri teşhis etti. Yapılan araştırmada, bu aracın şüpheli Emre Altuntaş'a ait olduğu belirlendi.