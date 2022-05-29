Fenilketonüri hastası Havva Nur’un annesi iş istiyor

Engelli çocuğuna fedakarca bakan 2 çocuk annesi Sibel Kıratlı (39), bir yandan zorluklarla mücadele ederken diğer yandan ise Fenilketonüri hastası kız çocuğu Havva Nur'u hayata bağlamanın mücadelesi ve ayakta durmanın çabası içerisinde.

2004 yılında Mehmet Zeki Kıratlı ile evlenen Sibel Kıratlı'nın 2005 yılında oğlu 2008 yılında ise kızı dünyaya geldi. Kıratlı'nın Havva Nur ismini koydukları kızlarının 4 ay sonra Fenilketonüri hastası olduğunu öğrendiler.

"DEVLET YETKİLİLERİMİZDEN İŞ İSTİYORUM"

Kızlarının hasta olduğunu öğrenen baba Mehmet Zeki Kıratlı üzüntüsünden akciğer kanserine yakalandı. Baba Kıratlı, bir süre felçli olarak sürdürdüğü yaşamını kısa süre sonra kaybetti. O andan itibaren çocuklarıyla tek başına kalan Kıratlı, devlet yetkililerine seslenerek kendisine bir iş verilmesini istiyor. Havva Nur'un babasından kalan bir sosyal güvencesi yok diyen Kıratlı, "Ben maddi bir beklenti içinde değilim. Benim bir işim olsun istiyorum" dedi.

GEÇİMİNİ BAKIM ÜCRETİYLE SAĞLIYOR

Tüm günlerini çocuklarıyla geçiren anne Sibel Kıratlı geçimlerini devletten aldıkları evde bakım ücreti ile karşıladıklarını söyledi. Kıratlı, "Babasının işi gereği biz Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorduk. Kızımın bu haberini aldıktan sonra babası aniden yatağa düştü ve kanser oldu. İkisini birden Kırıkkale'ye getirdik. Havva Nur 4 yaşına geldiğinde babasını kaybettik. Havva Nur ile tek başıma mücadele veriyorum. Benim babam da rahatsız, rahatsız bir kız kardeşim var onlara da elimden geldiği kadar yetmeye çalışıyorum. Evlatlığımı, anneliğimi yapmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

"DEVLET DESTEĞİYLE İLAÇLARIMIZI ALIYORUZ"

Kıratlı, "Havva Nur'un varlığı bana güç katıyor. Daha güçlü olmam için mücadele vermem gerektiğini her seferinde ona baktığımda daha da anlıyorum. Ayaklarımı da daha sağlam yere basmaya çalışıyorum. Havva Nur'un dünyaya gelmesi gerçekten Allah'ın bana lütfu. Benim dua kapım o, benim şükür sebebim. Yegane tek güzel varlığım. Tabii ki oğlum da benim için kıymetli. Kızımın hastalık süreci diyetle devam ediyor. Devletimizden ve doktorlarımızdan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

"TOPLUMUN BAKIŞ AÇISI BENİ ÜZÜYOR"

Havva Nur'un ilaçlarının çok maliyetli olduğu dile getiren Kıratlı, "Devletimiz destek vermese bu ilaçları alamayız. Toplumun bakış açısı beni etkiliyor. İnsanlar duygu ve düşüncelerini hiç düşünmeden söyleyebiliyorlar. Biz insanları kırmama taraftarıyız. Kişilerin bu duruma empati yapmasını istiyorum. En önemli şey engeliler toplumumuzun bir bireyi. Normal bir insana nasıl davranıyorlarsa onlara da aynı şekilde davranmaları gerektiğini düşünüyorum. Ama hiç sıkıntı yaşamayan insanlar bunu bize yansıtabiliyorlar. İster istemez de bir anne olarak üzülüyorum." diye konuştu.

"ANNELİK UCU BUCAĞI OLMAYAN BİR OKYANUS"

Eşinin vefatıyla kaygılarının arttığını kaydeden Kıratlı, "Babasından kalmış herhangi bir emekli maaşı, bir şey yok. Bana bir şey olursa kardeşiyle beraber nasıl olur. Bu endişeler beni mutsuzluğa sürüklüyor. Ama yine da Allah'ın her gününe şükürler olsun. Annelik ucu bucağı olmayan bir okyanus. Anneliğin bir tarifi yok, çok güzel bir duygu ama engelli annesi olmak sorumluluk isteyen bir durum. Hayatta insanın daha güçlü olması gereken bir şey. Canımı şu düşünce çok acıtıyor 14 yıldır içimde olan bir kaygı. Ya bir gün ben öldüğümde kızım ne olacak." dedi.

"BENİM SESİMİ DUYUN İŞ İSTİYORUM"

Kıratlı, "Kızıma ne olur kaygısı bende değil bütün engelli annelerde var. Babamızdan kalmış bir sosyal güvencemiz yok. Bana bir şey olunca benim kızıma bakacak kimse yok. Annem babam yaşlı yakınlarımın da çok bakacağını düşünmüyorum. Yanlış anlaşılmaktan korkuyorum. Bir işim olsa kızımın diyetini daha iyi yapabilirim. Cumhurbaşkanımıza, Milletvekillerimize, Valimize seslenmek istiyorum. Sosyal güvencesi olan güvenli bir işe sokmalarını istiyorum kızımın geleceği için. O bir kardelen, kardelenler solmasın. Annesine bir şey olunca solmasın kızımın elinden tutsunlar kimseden maddi bir beklentim yok" şeklinde konuştu.

FENİLKETONÜRİ HASTALIĞI NEDİR?

Fenilketonüri, kandaki fenilalanin olarak adlandırılan bir maddenin düzeyini artıran kalıtsal bir hastalıktır. Fenilalanin, beslenme yoluyla elde edilen proteinlerin yapı taşıdır. Fenilalanin, tüm proteinlerde ve bazı yapay tatlandırıcılarda bulunur. Fenilketonüri tedavi edilmediği takdirde fenilalanin vücutta zararlı seviyelere çıkar. Bu da zihinsel engel ve birçok ciddi sağlık sorununa yol açar.