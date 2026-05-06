Haberler Yaşam Haberleri Fenomen Atakan Özyurt ev sahibiyle davalık oldu: 90 bin TL'lik kiraya itiraz etti!
Giriş Tarihi: 6.05.2026 15:29

Fenomen Atakan Özyurt ev sahibiyle davalık oldu: 90 bin TL'lik kiraya itiraz etti!

Fenomen Atakan Özyurt ev sahibi arasında kira artış oranında anlaşma sağlanamayınca taraflar adliyelik oldu. Geçtiğimiz yıl Göktürk’teki dairesinde 15 bin TL fiyata kirada oturan Özyurt 90 bin TL kira parasına itiraz etti. Ev sahibi Neval R., fenomen Özyurt’a yönelik kira tespit davası açtı.

Armağan YILMAZ Armağan YILMAZ Yaşam
Fenomen Atakan Özyurt ev sahibiyle davalık oldu: 90 bin TL’lik kiraya itiraz etti!
  • ABONE OL

Sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt ev sahibiyle mahkemelik oldu. Atakan Özyurt 2020 yılından beri kirada oturduğu evi için ev sahibiyle anlaşmazlık yaşadı. Neval R. Geçtiğimiz yıl 15 bin TL olan kira bedelini 90 TL'ye yükseltmek istedi. Ancak Atakan Özyurt artışın çok yüksek fahiş bir bedel olduğu gerekçesiyle teklife karşı çıktı. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca ev sahibi Neval R., adliyenin yolunu tutarak fenomen Atakan Özyurt'a yönelik kira tespit davası açtı.

EVİMİN DEĞERİ 90 BİN TL DİYEREK MAHKEMEYE BAŞVURDU
İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde ev sahibi Neval R., 5 yıldan beri evinde oturan Atakan Özyurt'un 15 bin TL kira bedeli ödeyerek ucuza oturduğunu belirtti. Şu anki evinin rayiç bedelinin 90 bin TL olması gerektiğini, bu nedenle talebinin karşılanmasını dilekçesinde Neval R., ifade etti.

ZAM ORANI FAHİŞ DİYEREK İTİRAZ ETTİ
Atakan Özyurt ise mahkemeye sunduğu dilekçesinde, talebin yasal bir gerekçeye dayanmadığını söyledi. İstenen kira bedelinin yüzde 500 olduğunu fahiş artırıma itiraz ettiğini, makul bir zam oranı talep ettiğini dilekçesinde Özyurt dile getirdi. Mahkeme davayı kabul etti. Duruşma ilerleyen günlerde görülecek.

#SOSYAL MEDYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenomen Atakan Özyurt ev sahibiyle davalık oldu: 90 bin TL'lik kiraya itiraz etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA