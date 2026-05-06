Fenomen Atakan Özyurt ev sahibiyle davalık oldu: 90 bin TL’lik kiraya itiraz etti!

Sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt ev sahibiyle mahkemelik oldu. Atakan Özyurt 2020 yılından beri kirada oturduğu evi için ev sahibiyle anlaşmazlık yaşadı. Neval R. Geçtiğimiz yıl 15 bin TL olan kira bedelini 90 TL'ye yükseltmek istedi. Ancak Atakan Özyurt artışın çok yüksek fahiş bir bedel olduğu gerekçesiyle teklife karşı çıktı. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca ev sahibi Neval R., adliyenin yolunu tutarak fenomen Atakan Özyurt'a yönelik kira tespit davası açtı.