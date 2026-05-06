Fenomen Atakan Özyurt ev sahibiyle davalık oldu: 90 bin TL’lik kiraya itiraz etti!

Sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt ev sahibiyle mahkemelik oldu. Atakan Özyurt 2020 yılından beri kirada oturduğu evi için ev sahibiyle anlaşmazlık yaşadı. Neval R. Geçtiğimiz yıl 15 bin TL olan kira bedelini 90 TL'ye yükseltmek istedi. Ancak Atakan Özyurt artışın çok yüksek fahiş bir bedel olduğu gerekçesiyle teklife karşı çıktı. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca ev sahibi Neval R., adliyenin yolunu tutarak fenomen Atakan Özyurt'a yönelik kira tespit davası açtı.
EVİMİN DEĞERİ 90 BİN TL DİYEREK MAHKEMEYE BAŞVURDU
İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde ev sahibi Neval R., 5 yıldan beri evinde oturan Atakan Özyurt'un 15 bin TL kira bedeli ödeyerek ucuza oturduğunu belirtti. Şu anki evinin rayiç bedelinin 90 bin TL olması gerektiğini, bu nedenle talebinin karşılanmasını dilekçesinde Neval R., ifade etti.
ZAM ORANI FAHİŞ DİYEREK İTİRAZ ETTİ
Atakan Özyurt ise mahkemeye sunduğu dilekçesinde, talebin yasal bir gerekçeye dayanmadığını söyledi. İstenen kira bedelinin yüzde 500 olduğunu fahiş artırıma itiraz ettiğini, makul bir zam oranı talep ettiğini dilekçesinde Özyurt dile getirdi. Mahkeme davayı kabul etti. Duruşma ilerleyen günlerde görülecek.