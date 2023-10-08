Fenomen çoban

Konya'nın Bozkır ilçesinde çobanlık yapan ve sosyal medyada yaklaşık 500 bin takipçisi olan 33 yaşındaki Hasan Ay'ın keçileri ile çektiği doğal yaşam videoları sosyal medyada beğeni topluyor. Bozkırlı Hasan Ay, çalışmak için 17 yaşında İstanbul'a gitti. 11 yıl İstanbul'da çeşitli işler yapan Ay, çalıştığı tekstil atölyesinin sahibinin kızıyla nişanı atınca işten çıkartıldı.Bunun üzerine 5 yıl önce memleketine dönen Ay, hayvancılık yapmaya başladı. Çobanlık yaparken çektiği videoları açtığı YouTube kanalında paylaşan Ay'ın videoları büyük beğeni topladı. Yaklaşık 500 bin takipçiy sayısına ulaşan Ay'ın videoları milyonlarca kez izlendi. SABAH'a konuşan Ay, "Köyde nasıl bir hayatım varsa insanlara onu gösteriyorum. Tamamen doğal halimiz. İnsanlar kent yaşamlarından o kadar sıkılmışlar ki böyle bir yaşama özlem duyuyorlar. Ben de bunu gördükçe iyi ki memleketime dönmüşüm diyorum" dedi.