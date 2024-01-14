Fenomen çoban

Erzincan merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Sazlıpınar köyünde yaşayan ve ailesiyle birlikte hayvancılık yapan Mert Yılmaz (24), 2018'de İletişim Fakültesini kazandı. Ancak sadece bir gün derse giren Mert, 'şehir hayatı bana göre değil' diyerek, çok özlediği köyüne ve hayvanlarına döndü. Yıllardır amatör olarak kendi imkanları ile fotoğraf ve video çeken Yılmaz, bunları 3 yıl önce sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başlayınca, büyük bir ilgiyle karşılaştı. Zamanla kendisini daha da geliştirip, drone ve profesyonel kameralarda çekime başlayan Yılmaz'ın sosyal medya hesaplarında 500 bin takipçisi oluştu. Videoları ise milyonlarca kişi tarafından izleniyor.Yılmaz, "Genel olarak kendi hayvanlarımı ve yaban hayatını görüntülüyorum. Drone ile dağ keçilerini, ayıları çekiyorum. Paylaşımların çok büyük beğeni aldı. Bu kadarını ben de tahmin etmiyordum. İnsanlar beni merak edip buraya geliyor. Fotoğraf çektiriyorlar. Köyümde mutlu ve huzurluyum. Sosyal medyadan hem kendi paramı kazanıyorum hem de devletime vergimi ödüyorum. O parayla da kendime çekim malzemeleri alıyorum. Zaman zaman köyde kaybolan hayvanları da drone sayesinde buluyorum" dedi.