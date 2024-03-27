Fenomen Merve Veziroğlu’nun bıçaklama davasında gergin anlar

Üsküdar'da, 4 Ağustos 2023 tarihinde iddiaya göre Merve Veziroğlu(33) ile eşi Yunus Yıldırım(32) arasında kavga çıkmış, Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla üzerine saldırdığı Veziroğlu'nu 58 yerinden yaralamıştı. Ağır yaralanan Merve Veziroğlu Yıldırım hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Yunus Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli eş hakkında "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 34 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDAYDI

İstanbul Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Yunus Yıldırım bulunduğu cezaevinden getirilirken müşteki Merve Veziroğlu ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

"ÇOCUK BENDEN DEĞİLDİ"

Duruşmada tutuklu sanık Yunus Yıldırım, "Olayın olduğu gün sabah eşimle kahvaltı hazırladık, kahvaltı yaptık. Eşim çocuk yapmak istemediğini söyledi aramızda tartışma çıktı. İstediğimden çocuk yaparım senden çocuk yapmak istemiyorum dedi. Eşim antidepresan ilacını o gün kullanmamıştı. Bana küfürler etti. Daha önce de kürtaj olmuştu. Aldırdığın çocuk benden değil miydi dedim, o da değildi dedi. Sinirden elime bıçağı aldım, elimden tuttu, ilk o beni kesti. Boğazımı sıktı o an bıçak elindeydi. Şimdi takipçi kazanmak için medyaya çıkıyor. Pişmanım. Bile isteye yapsam 112'yi aramazdım" dedi.

ÜNLÜ FENOMEN KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Müşteki Merve Veziroğlu, "Söylenen şeylerin hepsi yalan. Çok sinirli, öfkeli bir insan. Sürekli psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldım. Uzun süre tehdit etti. Bir gün önce işten ayrılmıştı. O gün çok sinirli geldi. Ertesi gün kalktık hala çok sinirliydi. Yanıma geldiğinde bana yüklü miktarda para verebilir misin dedi. Ben hiç bir şekilde eşimi aldatmadım. Ben zaten fiziksel olarak onunla mücadele edebilecek bir insan değilim. Kahvaltıyı hazırladım. Bıçağı mutfağa bıraktım. Beni içeri çağırdı. Kapılar kapattı. Pencereleri kapattı. İlk olarak beni fiziksel olarak hırpaladı. Ben seni burada öldürsem bile 5-6 ay yatar çıkarım dedi. Mutfağa gidip elinde bıçakla geldi. Korkuyla yorganı etrafıma sardım. Kurtulmaya çalışırken kafama darbe aldım. Sonra bıçakladı beni. Her yerimi kesti. Ben çocuğu aldırmamak için çok mücadele verdim" diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

MÜTALAADA CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

O esnada söze giren tutuklu sanık Yunus Yıldırım, "Sen çocuk katilisin" şeklinde konuştu. Duruşmadaki gergin dakikaların ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasında, kullanılan aletin niteliği itibariyle öldürmeye elverişli olması, darbe sayısı, darbe yerleri, meydana gelen yaralanmanın niteliği de göz önüne alındığında, sanığın öldürme kastıyla hareket ettiği, Sanık Yunus Yıldırım'ın "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 10 yıla kadar, "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

DAVA ERTELENDİ

Duruşma sonu mahkeme, sanık Yunus Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına ve esasa ilişkin sanığın savunma yapılması için ek süre verilmesine karar vererek davayı erteledi.