Fenomen motorcu kazada öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sosyal medyada çektiği motosiklet videoları ile fenomen olan Kadir Akbulut, kavşakta otomobille çarpışıp hayatını kaybetti. Önceki akşam kız arkadaşı Melike D.'yi de alarak motosikletiyle gezmeye çıkan fenomen motorcu, yedek kaskı bulunmadığı için kendi kaskını kız arkadaşına verdi. Akbulut'un motosikleti, Demokrasi Bulvarı'ndaki Mithatpaşa Caddesi Kavşağı'nda Mehmet T.I.'nın kullandığı otomobille çarpıştı. Yaralanan Kadir Akbulut ve kız arkadaşı Melike D. ile otomobil sürücüsü Mehmet T.I. ve yanında bulunan İsmehan I., Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadir Akbulut, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Manavgat Adliyesi'nde mübaşir olan Akbulut'un kasksız motosiklete binmediği öğrenildi. Akbulut'un, kız arkadaşını korumak için kendi kaskını ona verdiği belirlendi.