Haberler Yaşam Haberleri Fenomen motorcu kazada öldü
Giriş Tarihi: 18.01.2026

Fenomen motorcu kazada öldü

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Fenomen motorcu kazada öldü
  • ABONE OL
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sosyal medyada çektiği motosiklet videoları ile fenomen olan Kadir Akbulut, kavşakta otomobille çarpışıp hayatını kaybetti. Önceki akşam kız arkadaşı Melike D.'yi de alarak motosikletiyle gezmeye çıkan fenomen motorcu, yedek kaskı bulunmadığı için kendi kaskını kız arkadaşına verdi. Akbulut'un motosikleti, Demokrasi Bulvarı'ndaki Mithatpaşa Caddesi Kavşağı'nda Mehmet T.I.'nın kullandığı otomobille çarpıştı. Yaralanan Kadir Akbulut ve kız arkadaşı Melike D. ile otomobil sürücüsü Mehmet T.I. ve yanında bulunan İsmehan I., Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadir Akbulut, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Manavgat Adliyesi'nde mübaşir olan Akbulut'un kasksız motosiklete binmediği öğrenildi. Akbulut'un, kız arkadaşını korumak için kendi kaskını ona verdiği belirlendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenomen motorcu kazada öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz