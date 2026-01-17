Fenomen motosikletçi kız arkadaşına kaskını verdi, hayatını kaybetti

Akıl almaz kaza; Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Çevreyolu istikametine seyir halindeki Kadir Akbulut'un kullandığı motosiklet, kavşak sisteminde Mithatpaşa Caddesine gitmekte olan Mehmet T. I.'nın kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Feci kazada motosiklet sürücüsü Kadir Akbulut, motosiklette yolcu olarak bulunan Melike D., ile otomobil sürücüsü Mehmet T. I. ve otomobilde yolcu olarak bulunan İsmehan I. yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kadir Akbulut kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Manavgat Adliyesinde Mübaşir olarak görev yapan ve aynı zamanda sosyal medyada çektiği motosiklet videolarıyla fenomen olan Kadir Akbulut'un kasksız motosiklete binmediği, kaza sırasında kaskı motosiklette arkasında oturan kız arkadaşına verdiği öğrenildi.