Fenomene trafikte ‘yol verme’ kurşunu

İstanbul Kâğıthane'de fenomen Recep Burhan Ataman (22) geçtiğimiz cumartesi günü kız arkadaşları Beyza Gizem A. (23) ve İrem S. (19) ile Cadılar Bayramı partisine katıldı. 21.30'da partiden çıkan Ataman ve arkadaşları yolda bir araç sürücüsüyle yol verme nedeniyle tartışmaya girdi. Tarafların sözlü dalaşı kısa sürdü ancak 5 dakika sonra 3 kişi Ataman'ın aracının önünü kesti. Esnaf oldukları iddia edilen 3 kişi, Ataman ve 2 kız arkadaşını araçtan indirerek darp etti. Şüphelilerden bir kişi silah çekerek Ataman'a ateş açtı.Ağır yaralanan Ataman, hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kâğıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Emirhan Y. (18), Ömer Faruk Y. (18) ve Muhammet K. isimli şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Ateş açanın kendisi olduğunu söyleyen Muhammet K., silahı da bir mezarlığa attığını öne sürdü. Hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından adli işlem başlatılan Muhammet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.