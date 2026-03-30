Fenomenin evine çiçekli baskında yeni gelişme! Adli süreç başlatıldı

Sakarya'da yaşayan sosyal medya fenomeni Zehra Sarıcan, estetik ameliyat sonrası yaşadığı süreç nedeniyle şikâyetçi olduğu doktorun kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Sağlık sorunları yaşayan fenomen doktor G.T.'den şikâyetçi oldu.



'DÖVÜN' TALİMATI ALMIŞLAR

Genç fenomen, şikâyetinin ardından bu kez tehditlerle karşı karşıya kaldığını öne sürdü. Sakarya'da annesiyle birlikte yaşadığı evin kapısını çalan iki şüpheli, ellerindeki çiçeğin "estetik davası" nedeniyle gönderildiğini söyledi. Sarıcan, şahısların doktor tarafından gönderildiklerini ve "dövün, korkutun" talimatı aldıklarını iddia etti.





'HERKESE MERMİ SANA PAPATYA' NOTU

Eve giren şüphelilerin, Sarıcan'ın cep telefonuyla kayıt almaya başlaması üzerine kaçtığı öne sürüldü. Olayın ardından evde "Herkese mermi, sana papatya" yazılı bir not bulunduğu belirtildi. Yaşananların ardından emniyete başvuran Sarıcan, şüpheliler hakkında şikâyetçi oldu.





KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Zehra Sarıcan'ın olaya ilişkin şikayette bulunmasının ardından Sakarya polisi harekete geçti. Sakarya polisinin yaptığı incelemeler sonucunda, genç fenomenin evine izinsiz giren iki şüphelinin kimlikleri tespit edildi.



ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Sakarya'da ikametleri bulunmayan şüpheli şahıslar hakkında "Konut Dokunulmazlığının İhlali" ve "Tehdit" suçlarından adli süreç başlatıldığı bildirildi.