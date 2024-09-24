Fenomenin gizemli ölümü

İstanbul Sultanbeyli'de yaşadığı lüks sitedeki dairesinden düşen sosyal medya fenomeni Kübra Aykut hayatını kaybetti. Önceki gün sabah saatlerinde 5. katta bulunan evinin penceresinden düşen genç kızın cansız bedeni site güvenliği tarafından bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Daha önce 'Kendime uygun damat bulamıyorum' diyerek damatsız düğün yapan Kübra Aykut'un Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya'nın sevgilisi olduğu öğrenildi. Aykut'un ölüm haberini alan Dilan Polat, emniyete gitti. İntihar ettiği öne sürülen Aykut'un önce evini temizlediği anları sosyal medyada paylaştığı belirlendi.