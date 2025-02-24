Fenomenlerin kavgasına 18 yıl hapis talebi

Ankara'da 16 Kasım'da TikTok kullanıcısı Cansum Şener'in, diğer kullanıcı Çağlayan Yıldırım'ı silahla yaraladığı olayın soruşturması tamamlandı. Olay günü, sosyal medyadan tartışan ikili, yüz yüze görüşmek için buluştu. Tartışma sırasında Şener, Yıldırım'ı bacağından vururken Yıldırım ise biber gazı ile karşılık verdi. Şener hakkında 18 yıl hapis cezası talep edildi.İddianamede, ikilinin sosyal medya üzerinden konum atarak buluştukları, Yıldırım'ın Şener'in evinin önüne gelerek canlı yayın açtığı, Şener'in de Yıldırım'a iki el ateş ettiği tespit edildi. Yıldırım, borç-alacak ilişkisi nedeniyle tartıştıklarını belirtirken Şener ise Yıldırım'ın yüzüne biber gazı sıkması üzerine korkutmak amacıyla silahını ateşlediğini söyledi. İddianamede, Cansum Şener'in ateş ettiği bölgenin hayati önemde olduğu vurgulandı. Şener hakkında 18 yıl hapis cezası talep edildi. Yıldırım için 1 yıl 6 ay, Mehmet H. için ise 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.