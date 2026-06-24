FenTech 2026 Bilim ve Teknoloji Festivali başladı

Türkiye genelindeki teknoloji programı uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri, İstanbul'da "FenTech 2026 Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Festivali"nde bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İlim Yayma Cemiyeti ve Ziraat Katılım iş birliğiyle hayata geçirilen FenTech 2026 Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Festivali, Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde başladı. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan programda yaptığı konuşmada, böyle bir etkinliği düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Teknolojinin hızla geliştiği bir çağda, yalnızca teknolojiyi kullanmanın değil, üretmenin de çok önemli olduğunu belirten Ceylan, şunları kaydetti: "Teknolojinin zirveye oturduğu, bundan önceki dönemlerle kıyaslanamayacak derecede çok hızlı geliştiği bir dünyanın içerisindeyiz. İyiyi, doğruyu, güzeli ve hakkı savunan kadroların elinde teknolojinin gelişmesi, büyümesi, dünyada adalet ve merhamet temelli bir sistemin kurulmasına hizmet etmesi gerekiyor. Bugün kötülerden daha fazla çalışan iyilerin olması gerekiyor. İmam hatip okulları teknolojiyi iyi takip eden inançlı gençler yetiştiriyor. Türkiye'nin dört bir yanında artık inançlı kadroların, çift kanatlı gençlerin, yani bir kanadında dünyayı, bir kanadında ukbayı taşıyan gençlerin artık teknoloji ürettiğine, dünya devleriyle yarışacak düzeye ulaştığına şahitlik ediyor ve bununla gurur duyuyoruz."