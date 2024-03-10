Adana'da 8 Mart Dünya kadınlar Günü'nde boşandığı eski eşi astsubay Seçkin E. (39) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi Başhekimi Yardımcısı Uzman Doktor Feray Balkan (39) buruk mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Katledilen Balkan'ın annesi Eda Balkan (66), "Feray'ım, Feray'ım. Niye beni bırakıp gidiyorsun Feray'ım" diye ağıt yakması yürekleri yaktı. Öte yandan eski eşini öldürdüğü iddiasıyla yakalanan katil zanlısı Seçkin E., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNESİNİ BIRAKMAK İÇİN GELDİ

Kadın cinayeti önceki gün akşam saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi 81156 sokakta bulunan Zakir Gergin apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı olan Acil Tıp Uzmanı Doktor Feray Balkan, Gaziantep'e kendisini ziyarete gelen annesi Eda'yı evine bırakmak için kızı Asya ve oğlu Aliş ile birlikte Adana'ya geldi.





SIRTINDAN VURDU

Doktor Feray Balkan, annesinin oturduğu apartmana geldiği sırada 1 sene önce boşandığı astsubay eşi Seçkin E.'yi görünce annesi ve çocuklarını asansöre koyarak eve gönderdi. Feray Balkan, ayrıldığı eşiyle bir süre sonra konuştuktan sonra asansöre yöneldiği sırada eski eşi tarafından başından ve sırtından vurularak ağır yaralandı. Genç kadın olay yerinde yaşamını yitirirken katil zanlısı Seçkin E., hiçbir şey olmamış gibi cep telefonuyla konuşarak olay yerinden ayrıldı. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinden kaçmaya çalışan Seçkin E.'yi tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

ANNESİ AĞITLAR YAKTI

Feray Balkan'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Seçkin E., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Cinayete kurban giden Feray Balkan'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığına götürüldü. Feray Balkan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Feray Balkan'ın annesi Eda Balkan, "Feray'ım, Feray'ım. Niye beni bırakıp gidiyorsun Feray'ım" diye ağıt yaktı.