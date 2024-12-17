Ferdi Tayfur böbrek nakli olduğu Antalya’daki hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Ferdi Tayfur, Marmaris ilçesi Adaköy Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki evinde rahatsızlandı. Tayfur, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ferdi Tayfur'un basın danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sayın Ferdi Tayfur, soğuk algınlığına bağlı olarak tedavi altına alınmış olup, tam teşekküllü başka bir hastanede tedavisine devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine" ifadelerine yer verdi.

AMBULANS UÇAKLA ANTALYA'YA SEVK EDİLDİ

Muğla'nın Menteşe ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Özel Yücelen Hastanesi'nde tedavi altına alınan ses ve sinema sanatçısı Ferdi Tayfur, ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi. Hastane yetkilileri Tayfur'a gereken tüm müdahalelerin yapıldığını söyledi.

4 YIL ÖNCE BÖBREK NAKLİ OLMUŞTU

Antalya'daki özel hastanede Ferdi Tayfur, 29 Nisan günü, oğlu Timur Turanbayburt'un bir böbreği nakledilmişti. Dünyanın en çok organ naklini yapan ve bu yıl hayatını kaybeden Prof. Dr. Alper Demirbaş tarafından tedavi edilmişti. Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından gerçekleştirilen naklin ardından sağlığına kavuşan Tayfur, doktor Demirbaş ile birlikte fotoğraf çektirmişti. Ferdi Tayfur, teşhis konulmadan önce çok uyuduğunu, bu durumun da yeğeninin dikkatini çektiğini anlattı. "Yeğenim, 'Dayı seni doktora götürmemiz lazım' dedi. Doktora gittiğimde ise diyabete bağlı böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim. Her şey bir anda oldu. İki ay diyalize girdim. Daha sonra Prof. Dr. Alper Demirbaş'a ulaştık. Hemen gelmemi söyledi. Yaptığım araştırmada, böbrek nakli ameliyatının korkulacak bir şey olmadığını, hayat kurtardığını öğrendim. Gözümü kapattım, gözümü açtım ameliyatım bitmişti. Hiç kimse böbrek nakli ameliyatından korkmasın" demişti.