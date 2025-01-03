Ferdi Tayfur ile birlikte çocukluğumuz ve gençliğimizde öldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde soğuk algınlığı şikayetiyle 15 Aralık tarihinde hastaneye kaldırıldıktan sonra 17 Aralık tarihinde Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edilen şarkıcı Ferdi Tayfur (79), karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebi ile 2 Ocak 19. 38'de hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından hayranları hastane önüne koştu. Sevenlerini bir kısmı dua etti. Bir kısmı ise hastane önündeki araçtaki Tayfur'a ait şarkıları dinleyerek gözyaşı döktü.

ÇOCUKLUĞUMUZU VE GENÇLİĞİMİZ KAYBETTİK

Ferdi Tayfur'un sevenleri hastane önünde gözyaşı dökerek " Ferdi Tayfur ile birlikte çocukluğumuzu ve gençliğimizi kaybettik. 1970'li yılar ile bugüne kadar Türkiye'nin her gününe her anına şarkıları ile damga vurdu. Sahnelerde sesi ve müziği ile devleşti. Çok üzgünüz. Bir ülke anısını kaybetti Böyle bir sanatçıyı kaybettiğimiz için çok üzgünüz.. Türkiye'nin başı sağolsun" diyerek üzüntülerini dile getirdi.

200 KİLOMETREDEN GELDİK

Ünlü sanatçının ölüm haberini alan 200 kilometre uzaklıktaki Muğla'nın Fethiye ilçesinden yola çıkan Ahmet Yıldız, Musa Gün Tayfur'un şarkılarını dinledi. Hastane önünde her geçen sata toplanan kalabalık sayısı gecenin ilerleyen saatleri 2 bin kişiye çıktı. Hayranları 'Ferdi Baba hakkımız sana helal. Sen ülkenin sönmeyen yıldızıydın"' diye bağırarak Ferdi Tayfur'un şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

SEVENLERİNDEN HELALLİK ALINDI

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından Antalya Valisi ve İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hastaneye gelerek yakınlarına başsağlığı diledi. Bu sırada Tayfur'un cenazesi hastanenin morgundan cenaze aracına konularak kalabalığın bulunduğu alana getirildi. Vali Hulusi Şahin ve Emniyet Müdürü İlker Arslan da törene katılarak dua etti. Bu sırada Tayfur'un yakını Şirin Gözalıcı, gözyaşı dökerek cenaze aracı giderken 'Dayıcım' diye gözyaşı döktü.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Diğer yandan hastaneden yapılan açıklamada, Ferdi Tayfur'un 16 Aralık tarihinde askeri uçak ile hastaneye getirildiği, daha önce oluşan mantar enfeksiyonu sebebiyle sinüs temizliği için ameliyat edildiği, ameliyatın ardından sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Aynı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ferdi Tayfur, dün öğle saatlerinde çok hızlı ilerleyen karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda devam eden tedavisi ve doktorların çabasına rağmen bu akşam 19.38'de yaşamını yitirdi.