Haberler Yaşam Haberleri Ferdi Tayfur’un Adana’daki mahalle arkadaşları SABAH’A anlattı: Bizi ve bu mahalleyi hiç unutmadı
Giriş Tarihi: 3.1.2025 14:27 Son Güncelleme: 3.1.2025 14:46

Ferdi Tayfur’un Adana’daki mahalle arkadaşları SABAH’A anlattı: Bizi ve bu mahalleyi hiç unutmadı

Arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur’un ölüm haberi Adana’da dünyada geldiği Hürriyet Mahallesi’nde duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Sanatçının mahalle arkadaşları, “O bizim ağabeyimizdi. Hiçbir zaman özünü kaybetmedi. Bir parçamızı da alıp gitti. Baba gibi adamdı” diyerek duygularını dile getirdiler.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ferdi Tayfur’un Adana’daki mahalle arkadaşları SABAH’A anlattı: Bizi ve bu mahalleyi hiç unutmadı

Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde 1945 yılında gözlerini dünyaya açan sanatçı Ferdi Tayfur'un mahalledeki arkadaşları acı haberle birlikte hüzün dolu anlar yaşadı. Dünyaya geldiği tahtadan yapılı yıkılan ve yerine iki katlı evin yapıldığı 20067 sokağa gelen arkadaşları ve mahalleli sanatçıyı yad ederken, yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

ÇAYLARI ŞARKI SÖYLEYEREK DAĞITIRDI

Mahalle arkadaşları Ferdi Tayfur'un şöhret olmadan önce "Topal Yusuf" lakaplı Yusuf Kav'ın kahvehanesinde garson olarak çalıştığını ve çay dağıtırken bile yanık sesiyle şarkılar söylediğini ifade ettiler. Tayfur'un çalıştığı kahvehaneyi işleten Kemal Kav (66), "Ben daha küçüktüm. Ferdi ağabey babamın çalıştırdığı kahvehanede 2-3 yıl çalıştı. Çayları şarkı söyleyerek dağıtırdı. Akşamları da mahallede düğünlere gider orada güzel sesiyle herkesi eğlendirirdi. Ne zaman Adana'ya gelse mutlaka annem Besime'nin yanına uğrar, yemeğini yerdi. Daha sonra evin giriş kapısında merdivene oturup sohbet eder eski günleri yad ederlerdi. Çok mütevazı bir insandı. Bir parçamızı alıp gitti. Mekanı cennet olsun" dedi.

ÖZÜNÜ HİÇ BİR ZAMAN KAYBETMEDİ

Kendisinin hiçbir zaman Adana'yı unutmadığını dile getiren arkadaşlarından Kasım Eroğlu (62) ise, "Bizim ağabeyimizdi. Herkese yardımcı olurdu. Mahalleyle bağını hiç koparmadı. Kendisinin hiçbir konserini kaçırmazdık. İstanbul, Adana, İzmir her yere giderdik. Bize hep sahip çıkardı. Geçmişini hiçbir zaman inkar etmedi. Çeşme filminin galasını Adana'da yaptı. Galadan sonra Necla Nazır ile birlikte buraya gelip, doğduğu evi ziyaret etti. Necla Nazır'a mahallenin her sokağını gezdirmişti" diye konuştu.

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Ferdi Tayfur’un Adana’daki mahalle arkadaşları SABAH’A anlattı: Bizi ve bu mahalleyi hiç unutmadı
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