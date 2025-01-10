Ferdi Tayfur’un hatırası açılışı yapılan parkta yaşayacak

Açılışta konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır: "Ferdi Baba'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, ailesine ve tüm sevenlerine Rabbim sabırlar versin. Ferdi Baba, Türkiye'nin 70'lerin, 80'lerin, 90'ların ve 2000'lerin başındaki köyden kente göçün en yoğun olduğu dönemde, insanların iç dünyasını müzikle, besteyle ve güfteyle yansıtan bir sanatçıdır. Bu parkımız birkaç yıldır vardı, ancak Ferdi Baba rahmetli olunca adını ona ithaf ettik."

FERDİ TAYFUR'UN HATIRASI PARKTA YAŞATILACAK

Hakan Bahadır, Ferdi Tayfur'un Türk halkının duygularını yansıtan önemli bir sanatçı olduğunu belirterek, bu parkın sanatçının adını ve eserlerini yaşatacak bir alan olacağını ifade etti. Ferdi Tayfur Parkı, modern tasarımı ve Ferdi Tayfur'un adını taşıyan özel bölümleriyle, hem sanat hem de sosyal yaşam açısından Bahçelievler'in yeni simgelerinden biri oldu.

PARK SANAT VE SPORUN BİRLEŞTİĞİ ALAN OLDU

Ferdi Tayfur Parkı, yenilikçi tasarımıyla dikkat çekiyor. 360 m² büyüklüğündeki skate park, kaykay ve paten sporlarına gönül veren gençlere hitap ederken, alanın duvarlarına Ferdi Tayfur'un unutulmaz şarkı sözleri işlendi. Ayrıca parkta çocuk oyun alanları, fitness alanı, yürüyüş pistleri, oturma birimleri ve piknik alanları da bulunuyor. Tüm bu düzenlemeler, ailelerin ve spor severlerin rahatça vakit geçirebileceği bir ortam sunuyor.