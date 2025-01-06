Ferdi Tayfur’un kabrine ziyaretçi akını

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün hayatını kaybeden arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur'un İstanbul Sarıyer Yeniköy Mezarlığı'nda bulunan kabri ziyaretçi akınına uğradı. Sabahın erken saatlerinden itibaren usta sanatçının kabrine gelen hayranları, dua etti. Kadın erkek her yaştan insanın ziyaret ettiği Ferdi Tayfur'un mezarı çiçeklerle donatıldı. Bazı vatandaşların ise usta sanatçı için Kuran-ı Kerim okuduğu görüldü.Hayatında Ferdi Tayfur'u hiç görmediğini ancak onun şarkılarıyla beraber yaşadıklarını söyleyen Mehmet Alemdaroğlu, "Ferdi benim gençliğim sanatçısıydı. Onun şarkılarıyla büyüdük. Beyefendi bir kişilikti. Bir daha böyle birisi Türkiye'ye gelmez. Ferdi Tayfur ile beraber gençliğimiz de öldü. Kendisini hiç görmedim ama şarkılarıyla beraber yaşadık. Yeri Peygamber efendimizin yanı olsun" dedi.Kabrindeki ilk gününde dua etmeye geldiklerini söyleyen Bekir Arslanoğlu, "Çok kalabalık olacağını düşündüğüm için cenazeye gelmedim. Ama ilk gecesinin sabahında dua etmeye geldik. Allah Ferdi babamızın kabrini nur eylesin. 13-14 yaşından beri kendisini dinlerdim. Ona gönülden bir bağlılığımız var. Duamızı ettik. Şarkılarını hep dinledik, dinlemeye de devam edeceğiz" diye konuştu.Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettikten sonra İstanbul'da toprağa verilen arabesk müziğin efsanesi Ferdi Tayfur'un Sarıyer Yeniköy Mezarlığı'nda bulunan kabri gözü yaşlı hayranlarının akınına uğradı.