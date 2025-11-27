Ferencvaros nerenin takımı, hangi ülkede? Fenerbahçe’nin rakibi Ferençvaroş hakkında merak edilenler

UEFA Avrupa Ligi lig Aşaması, temsilcimiz Fenerbahçe için kritik bir dönemece girdi. Bugün Kadıköy'de Macaristan şampiyonu Ferencvaros'u ağırlayacak olan Sarı-Lacivertliler, bu maçı kazanarak üst turlara yükselme yolunda büyük bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Peki, Ferencvaros nerenin takımı?
Ferençvaroş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte merkezli, köklü bir spor kulübüdür. Kulübün tam adı Ferencvárosi Torna Club olup, Macaristan'ın futbol, hentbol, buz hokeyi gibi birçok spor branşında faaliyet gösteren en büyük spor kulüplerinden biridir.
Ülke: Macaristan
Şehir: Budapeşte
Ferencváros Futbol Takımı, Macaristan'ın en üst düzey futbol liginde mücadele etmektedir.
Lig Adı: Nemzeti Bajnokság I (NB I)
Ferencvaros, Macaristan liginin en başarılı ve en çok şampiyonluk kazanan takımı unvanını elinde bulundurmaktadır. Kulüp, Macaristan'da kazandığı şampiyonlukların yanı sıra, düzenli olarak Avrupa kupalarında yer almaktadır.