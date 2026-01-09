Ferhuş Mahallesi’nin Fatma teyzesi yeni yuvasında: “Yeni yuvamda huzur buldum”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fatma Yönder'in yeni evine yerleştiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yönder'in, "Ben bundan sonra ne yaşarsam o sevinçle, mutlulukla yaşayacağım" sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, "Karanlıkları aydınlatmaya, umudu yeniden yeşertmeye bazen bir anahtar yetiyor. Fatma teyzemizin yeni yuvasında mutluluğu daim olsun" dedi.

FATMA TEYZEDEN DUYGUSAL MESAJ

Ferhuş Mahallesi'ndeki yeni evine yerleşen Fatma Yönder, yaşadığı deprem felaketinin ardından hayata yeniden tutunduğunu ifade etti. "Benim hiçbir şeyim yoktu. Hepsi gitti depremde. Erkek kardeşlerim var, onlar yardımcı oluyorlar bana" diyen Yönder, TOKİ tarafından kendisine sunulan yeni evin, büyük bir sürpriz olduğunu belirtti. Yönder, "Ağlayacağım, ağlayamadım. Sevineceğim, sevinemedim. Çok mutlu oldum. Kardeşlerim de çok mutlu oldu. Bana sarılarak, 'Ablacığım çok çektin. Burası sana layık, çok güzel. Hep mutlu ol' dediler" diye konuştu.

YENİ YUVAMDA HUZUR BULDUM

Yeni yuvasında huzur bulduğunu belirten Fatma Yönder, "Dizlerim çok ağrıyor, ama bu evde asansör sayesinde rahatça hareket edebiliyorum. Pencerem açık kalsa bile rahat uyuyabiliyorum. Ben bundan sonra ne yaşarsam bu sevinçle, mutlulukla yaşayacağım. Ölürsem de bu sevinçle gideceğim, sıkıntıyı arkamda bırakıp gideceğim" dedi.

AFET KONUTLARI, DEPREMZEDELERE YENİ BİR UMUT

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kahramanmaraş'ın Ferhuş Mahallesi'nde inşa edilen 2 bin 93 konut, depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta 52 bin 575 konut ve 5 bin 766 iş yeri olmak üzere toplamda 73 bin 956 bağımsız birim inşa edilerek, depremzedelerin barınma ihtiyaçları karşılanmış oldu.