Feride de eski eş kurbanı oldu

Malatya'da eski eşi Hüseyin Kaya (38) tarafından pompalı tüfekle vurulan 35 yaşındaki Feride Karakaya hayatını kaybetti, cani koca polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Akpınar Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Feride Karakaya ile 1 yıl önce boşandığı eski eşi Hüseyin Kaya, sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Hüseyin Kaya, yanında bulunan pompalı tüfekle Karakaya'ya ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan talihsiz kadın kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Karakaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.