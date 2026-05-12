Haberler Yaşam Haberleri Feride de eski eş kurbanı oldu
Giriş Tarihi: 12.05.2026

Bir eski eş dehşeti de Malatya’da yaşandı. Bir yıl önce boşandığı eşiyle karşılaşan genç kadın pompalı tüfekle sokak ortasında acımadan katledildi

Tahir ÖZÇELİK
Malatya'da eski eşi Hüseyin Kaya (38) tarafından pompalı tüfekle vurulan 35 yaşındaki Feride Karakaya hayatını kaybetti, cani koca polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Akpınar Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Feride Karakaya ile 1 yıl önce boşandığı eski eşi Hüseyin Kaya, sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Hüseyin Kaya, yanında bulunan pompalı tüfekle Karakaya'ya ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan talihsiz kadın kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Karakaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

#MALATYA

