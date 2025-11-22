Ferizli Cezaevinde zehirlenme paniği! Çok sayıda mahkum hastanelik oldu

Alınan bilgiye göre, Ferizli Cezaevinde akşam saatlerinde yemek yiyen mahkumlar, bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine cezaevine sağlık ekipleri yönlendirildi.

Cezaevi revirinde ilk müdahaleleri yapılan 123 mahkum, güvenlik önlemleri altında ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilirken, bir kısmının cezaevinde kurulan sahra çadırlarında tedavi altına alındığı öğrenildi. Tedavi gören mahkumların bulunduğu hastane çevresinde güvenlik önlemi alındığı öğrenildi.