Giriş Tarihi: 22.11.2025 21:12

Ferizli Cezaevinde zehirlenme paniği! Çok sayıda mahkum hastanelik oldu

Ferizli Ceza İnfaz Kurumu’nda akşam yemeği sonrası bulantı, kusma ve ishal şikayetleri yaşayan 123 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ferizli Cezaevinde akşam saatlerinde yemek yiyen mahkumlar, bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine cezaevine sağlık ekipleri yönlendirildi.

Cezaevi revirinde ilk müdahaleleri yapılan 123 mahkum, güvenlik önlemleri altında ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilirken, bir kısmının cezaevinde kurulan sahra çadırlarında tedavi altına alındığı öğrenildi. Tedavi gören mahkumların bulunduğu hastane çevresinde güvenlik önlemi alındığı öğrenildi.

