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Giriş Tarihi: 30.11.2023 14:28

Fesatlık Sözleri - Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden Kıskançlık ve Fesatlıkla İlgili Sözler

Kıskançlığın, kötü olduğunu ifade etmek için sarf edilen fesatlık sözleri bulunur. Fesatlık, başkalarının hayatını çekememe, onlarda olan güzellikleri kıskanma ve sahip oldukları her şeyi isteme durumu olarak tanımlanabilir. Bu duygu, hem kıskanan kişiye hem de kıskanılana zarar verebilir. Yazarlardan, şairlerden ve ünlü düşünürlerden kıskançlık ve fesatlıkla ilgili sözler ise oldukça anlamlıdır.

Fesatlık Sözleri - Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden Kıskançlık ve Fesatlıkla İlgili Sözler

Fesatlık sözleri, kalbi temiz olmayan insanların yanlış yolda olduğunu ve onlara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyler. Özellikle, düşmanlığı ile kıskançlığını gizleyen ve buna karşın dost görünmeye çalışanlar en tehlikeli olanlardır. Hz. Ali bununla ilgili olarak, "İkiyüzlünün dilinde tat, kalbinde ise fesat gizlidir." demiştir. Yazarlardan, şairlerden ve ünlü düşünürlerden kıskançlık ve fesatlıkla ilgili sözler oldukça ilgi çekicidir.

Fesatlık Sözleri Neler?

Arapça bir ifade olan "fesâd", Türkçeye "fesat" şeklinde geçmiştir. Türk Dil Kurumu'na göre fesatlık, ara bozuculuk, hile, kargaşa ve bozukluk gibi anlamlara sahiptir. Fesat, ortalığı karıştırmaktan hoşlanan ve kötülükten beslenen insanı ifade eder. Bu tip biri, başkasının zenginliğini, başarısını, şöhretini ve güzelliğini hazmetmekte zorlanır. Onlardaki tüm üstünlüklerin kendisinde de olmasını ister. Ancak bunlara sahip olamadığında kıskandığı kişinin ayağını kaydırmak için uğraşır. Gözüne kestirdiği kişinin, elindekileri kaybetmesi için canla başla çalışır. Bunun için çekinmeden kargaşa yaratır ve bozgunculuk yapar. Bu bakımdan fesatlık, adice davranışlar sergilemeye iten bir duygu olduğu için çok tehlikelidir. Fesatlığın kötülüğünü vurgulamayı amaçlayan bazı sözler ise şu şekildedir:

"Fesatlık, doğru yoldan sapmaktır." - Hz. Muhammed

"Hased, Müslümanın hayırlı amellerini yok eden çok çirkin bir ahlâktır."

- Hadis-i Şerif

"Fitneler etrafı sardığı bir zamanda ibadete yönelen kimse, sanki bana hicret etmiş gibidir." - Hadis-i Şerif

"Fesatlık denizine düşenler, kurtulmak için yüzmeyi öğrenirler." - Hz. Mevlana

"Kıskançlık, insanı alçaltan ve küçülten bir duygudur." - Tolstoy

"Fesatlık, huzurun düşmanıdır." - Hz. Ömer

"Kıskançlık başkaları için zahmetli, ama kendilerine eziyettir." - William Penn

"Fesatlık, insanın kendisine yaptığı en büyük kötülüklerdendir." - Hz. Ali

"Kıskançlık mezar kadar zalimdir. Onun kömürleri ateş kömürleridir."

- Süleyman İbn Gabirol

"Fesatlık, insanın aklını karıştırır ve kalbini karartır." - Yesevi

"Kıskançlık tedavisi olmayan hastalıklardır."- Robert Kraft

"Fesatlık, insanı kendi gölgesinden de korkar hale getirir." - Şems-i Tebrizi

"Acınmaktansa kıskanılmak daha iyidir."- Herodot

"Fesatlık, insanın kendi kendine düşmanlığıdır." - Hz. Ali

"Hayattayken ünlü bir adamı kıskanmakta öldükten sonrada onu övmekte ustayızdır."- Mimnermos

"Haset, başkasının balını kendi ağzına zehir etmektir." - Cenap Şahabettin

"Nefret aktif, çekememezlik ise pasif memnuniyetsizlik hissidir. Bu nedenle şaşırtıcı değildir ki, çekememezlik hissi bir anda nefrete dönüşüyor." - Goethe

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Fesatlık Sözleri - Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden Kıskançlık ve Fesatlıkla İlgili Sözler
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