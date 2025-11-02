Festivalde göz dolduran sergi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında, "Çakılların Dili" sergisi sanatseverlerle buluştu. Doğal çakıl taşı mozaik sanatçısı Süleyman Sarı'nın 14 eserinden oluşan sergisi, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Sanatçının doğal çakıl taşlarına müdahale etmeden yaptığı eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sarı, burada yaptığı konuşmada, festival kapsamında eserlerinin sergilenmesinden mutlu olduğunu ve 33 yıldır bu sanatı yaptığını söyledi. Eserlerindeki çakılların her birinin ayrı bir hikâyesinin bulunduğunu belirten Sarı, "Eserlerimdeki çakıllar fısıldıyor, şarkı söylüyor ve hikâye anlatıyor. Her eser çok sesli bir şiir. Her çakıl bir hece, her ton bir kelime, her kompozisyon bir anlatı. Binlerce yıllık zamanın dili, eserlerimde hikâye anlatıyor" dedi. Sergi, 9 Kasım'a kadar açık kalacak.