Festus Okey cinayetinde gerekçe açıklandı!

Nijeryalı Festus Okey'in 14 yıl önce Beyoğlu Polis Merkezi'nde silahla öldürülmesine ilişkin davada, gerekçeli karar açıklandı. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü kez yapılan yargılamanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Cengiz Yıldız'ı "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırmış ardından cezaya takdiri indirim uygulayarak önce 20 yıl, daha sonra da 16 yıl 8 ay hapis cezasına düşürmüştü.

KARDEŞLİK BAĞI ARAŞTIRILMADIĞI İÇİN BOZULMUŞTU



Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Nijeryalı Festus Okey'i, 20 Ağustos 2007'de gözaltında ölümüne neden olmakla suçlanan polis memuru Cengiz Yıldız hakkında, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Davanın görüldüğü İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Aralık 2011'de verdiği kararda, polis memurunu "taksirle öldürmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırmıştı.

3'ÜNCÜ KEZ BOZULAN DOSYA KARARA BAĞLANDI



Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise temyiz incelemesi sonucunda, yerel mahkemenin kararını usulden bozmuştu. Daire, Festus Okey'in "ailesinin avukatlarının müdahillik talebinin reddedilmesini" usule aykırı bularak, yeniden yargılama yapılması için dosyayı mahkemeye göndermişti. İlk bozma kararının ardından 2014 yılında ikinci kez görülmeye başlanan davada yerel mahkeme kararında direnmiş, devreye Yargıtay Ceza Genel Kurulu girmişti. Kurulun kararıyla dosya tekrar yerel mahkemeye gönderilip, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararı doğrultusunda yargılama yapılması istenmişti.

KASIT YOK KUSUR VAR



İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi geçtiğimiz aylarda karakolda öldürülen Festus Okey cinayetine dair verdiği kararın gerekçesini açıkladı. 15 sayfalık hazırlanan gerekçeli kararda mahkeme, sanık polis memuru Cengiz Yıldız'ın maktul Festus Okey'i kasıtlı olarak öldürmüş olamayacağını, çünkü olayın aniden geliştiğini, daha önce ikili arasında husumet bulunmadığını bu nedenle duruşma savcısının sanığın cezalandırılması gerektiği yönündeki mütalaasına katılmadıklarını anlattı.

3,5 KİLOGRAMLIK BASKI TETİĞİ ATEŞLEDİ



Gerekçeli kararın devamında sanık polis memurunun silah konusunda eğitimli ve bilgi sahibi olması maktulle arasındaki çekiştirme sırasında silahın patlayabileceğini bu durumda birisinin ölebileceğini öngörmesi gerektiği anlatıldı. Ayrıca sanığın tabancanın kendi kontrolünde ve kabzanın kendi elinde tutmasının kontrolü sağladığı anlatılan kararda tetiğe uygulanan 3,5 kilogramlık baskı sonucunda silahın ateş almasının maktulün ölümüne neden olduğunu, bu durumda kasten öldürme eyleminin gerçekleştiğine vurguda bulunuldu.