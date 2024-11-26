FETHİ öğretmen kendini öğrencilerine adadı: Kurallara uyan her zaman başarılı olur

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi yabancı dil öğretmeni Fethi Kul'un öğrencileriyle iletişimi göz dolduruyor. Eğitim-öğretimde kurallara uyulmasının başarıyı getirdiğini belirten öğretmen Fethi Kul, "Derslerde ve boş zamanlarda her zaman öğrencilerime başarılı olmak için bazı kurallara uyulmasından bahsederim. Onlara "ben öğretmeninizim, öğretmen kuralları koyar, siz uyarsınız. Eğer kurallara uymak istemiyorsanız, işte kapı, işte yol, diye esprili bir yaklaşım sunduğumda , bu yaklaşım onların hoşuna gider ve eğitimin önemini daha iyi anlayarak kendilerini derse verip başarılara koşarlar. derste öğrencilerime konuşurken ve onları dinlerken gerçekten onların gözünün içine bakıyorum. Onları aktif dinleyip, aktif cevap veriyorum. Birbirimizi anlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimle ilk derste tanıştığımızda onlardan eğitim ve öğretimde kurallara uyulmasını rica ediyorum. Kurallara uyulmadığında eğitim ve öğretimden faydalanamayacağımızı, başarılı olamayacağımızı söylüyorum" dedi.

Kul, "Ders esnasında öğrencilerim bana "Kral" diye hitap ediyorlar. Çünkü onlarla derste ve teneffüste samimi ve "esprili yaklaşımlarda bulunduğumuzdan dolayı saygı ve sevgilerini daha çok gösteriyorlar. Eğitimde temel neden özellikle iletişimin sağlam olmasından kaynaklanıyor Öğrencilerim istedikleri zaman okulda olmasam bile hafta sonu ve yaz tatilinde bana telefonlarıyla ulaşabiliyorlar. Kafalarına bir soru veya öneri takıldığında arayıp,sorup öğreniyorlar. Okuldan sonra ders bittiğinde onlarla burada vakit geçirebiliyoruz. Dil sınıflarında öğrencilerimle 11.sınıfta çalışmaya başlıyoruz.18-19 aylık bir süre zarfında sınava hazırlıyoruz. Sene sonunda üniversite yerleştirme oranlarına baktığımızda başarılarını görebiliyoruz. Geçen yıl 25 öğrencimden 18'i sınavda yüksek başarılı aldı. Kendi mesleğim içinde çok kuralcıyımdır. Dersler için çok net kurallar vardır. En temel kurallarımız Öğrenci, öğretmenden sonra sınıfa gelirse yok yazılır. Öğrenci sorumluluğunu bir kere bilmesi gerekiyor. Sınıf içerisinde veya dışarda kimse kimseye karışmayacak, kimse kimseyi de rahatsız etmeyecek. Mesleğine aşık olmak gerekir. Bende mesleğime aşığım. Bu önemli göreve geldiğim zamandan beri kendimi hep öğrencilerime adadım. Onların başarılarını görmek bizlere her zaman gurur veriyor" dedi.

Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi 11 K sınıfı öğrencilerinden Sena Hamzaçebi, "Dil öğretmenimiz Fethi hoca, gönlümüze yer edindi. Kuralları ve disiplinli davranışı bize hayatı daha çok önemsetti. Ders sonrası veya tatillerde kafamıza takılan bir soru veya sorunumuz olduğunda onu arıyoruz. Bize cevap veriyor. O bizim kralımız" dedi.

Gizem Naz Eroğlu ise, "Fethi hoca gönlümüzü fethetti. Bizimle hem arkadaş, hem dost, hem de kardeş. Onun güvenilir ve samimi yaklaşımı sayesinde derslerimizi çok iyi anlayabiliyor ve pratikte başarılı oluyoruz. Kendini adeta öğrencilerine adayan biri" şeklinde konuştu.

Belya Hamza Başkan ise, "Hocamızın güler yüzü, samimi duruşu ve disiplinli davranışı bize hayatın gerçeğini yansıtıyor. O bizim sadece hocamız değil, büyüğümüz, sırdaşımız, abimiz. Onu çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.