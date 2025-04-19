Fethin sembolü kapı, geleceğe taşınıyor

İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmed Han'ın şehre girdiği kapı ve meydan geleceğe taşınmak için restore ediliyor. Topkapı Kaleiçi Meydanı, İstanbul'un Bizans ve Osmanlı dönemlerinde stratejik bir kapı olarak işlev gören ve kentin giriş noktası olan tarihi bir alandı. Ancak günümüzde uzun yıllardır otobüs depolama alanı olarak kullanılıyordu. 2022'de düzenlenen Kentsel Tasarım Yarışması ile bu alanın yeniden düzenlenmesi kararlaştırıldı. Yarışmada birinci seçilen proje ile Topkapı Kaleiçi Meydanı, tarihi kimliğine uygun şekilde inşa edilmeye başlandı.

Kara Surları Millet Bahçesi projesi ile Topkapı Kapısı ve Yedikule Hisarı arasındaki 3.5 kilometrelik hattı kapsayan geniş bir yeşil alan sistemi oluşturacak. İstanbul Kara Surları boyunca devam eden yeşil alan sadece tarihi mirası korumakla kalmayacak, aynı zamanda İstanbul halkına yeni bir kamusal alan sunacak. Bu sistemin başlangıç noktası olarak tasarlanan Topkapı Kaleiçi Meydanı hem tarihi dokuyu yansıtacak hem de modern yaşam alanlarına ev sahipliği yapacak.