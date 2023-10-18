Fethipaşa Korusu Nerede ve Nasıl Gidilir? Fethipaşa Korusu Giriş Ücreti Var Mı, Kaça Kadar Açık?

Fethipaşa Korusu, sadece doğayla baş başa zaman geçirmek isteyenler için değil, aynı zamanda etkinlikler ve eğlence için de bir yerdir. Düzenlenen açık hava konserleri, tiyatro gösterileri ve diğer kültürel etkinlikler burada sıkça gerçekleşir. Ayrıca çocuk oyun alanları da aileler için harika bir seçenektir. Fethipaşa Korusu nerede ve nasıl gidilir, giriş ücreti var mı ve kaça kadar açık gibi sorular İstanbul'un doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenlerin notları arasında bulunmaktadır.
Fethipaşa Korusu, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan bir doğal korudur. İstanbul içinden ve dışından ulaşımı oldukça kolaydır. Fethipaşa Korusuna ulaşmak için aşağıdaki yönergeleri takip edebilirsiniz.
Fethipaşa korusu haftanın yedi günü halka ziyarete açıktır. Koru hafta içi ve hafta sonu 08:30 ile 23:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Fethipaşa Korusuna giriş ücretsizdir ancak koruda bulunan tesislerden yararlanmak isterseniz bir ücret ödemeniz gerekmektedir. Ancak özel etkinlikler veya organizasyonlar için belli bölgeler kapatılabilir ve bu durumda özel bir ücret talep edilebilir.