Fethipaşa Korusu Nerede ve Nasıl Gidilir? Fethipaşa Korusu Giriş Ücreti Var Mı, Kaça Kadar Açık?

Fethipaşa Korusu, sadece doğayla baş başa zaman geçirmek isteyenler için değil, aynı zamanda etkinlikler ve eğlence için de bir yerdir. Düzenlenen açık hava konserleri, tiyatro gösterileri ve diğer kültürel etkinlikler burada sıkça gerçekleşir. Ayrıca çocuk oyun alanları da aileler için harika bir seçenektir. Fethipaşa Korusu nerede ve nasıl gidilir, giriş ücreti var mı ve kaça kadar açık gibi sorular İstanbul'un doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenlerin notları arasında bulunmaktadır.

Fethipaşa Korusu Nerede ve Nasıl Gidilir?

Fethipaşa Korusu, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan bir doğal korudur. İstanbul içinden ve dışından ulaşımı oldukça kolaydır. Fethipaşa Korusuna ulaşmak için aşağıdaki yönergeleri takip edebilirsiniz.

Toplu Taşıma ile:

Üsküdar İskelesinden: İstanbul'un birçok noktasından Üsküdar'a ulaşabilirsiniz. Üsküdar İskelesi'ne geldikten sonra, Fethi Paşa Korusu'na yakın bir yerde olan Sahil Yolu'na (Bağlarbaşı Caddesi) yürüyerek veya minibüs veya otobüsle ulaşabilirsiniz.

Üsküdar'dan Otobüs veya Minibüslerle: Üsküdar'dan Fethi Paşa Korusu'na giden otobüs veya minibüs hatları bulunmaktadır. Sahil Yolu üzerinde, Fethi Paşa Korusu'nun yakınında bir durakta inebilirsiniz.

Araba ile:

Üsküdar'dan Sahil Yolu'nu Kullanarak: Kendi aracınızla gitmek isterseniz, Üsküdar'dan sahil yolunu (Bağlarbaşı Caddesi) kullanarak Fethi Paşa Korusu'na ulaşabilirsiniz. Korusunun girişine işaret eden tabelaları takip edebilirsiniz.

Fethipaşa Korusu Giriş Ücreti Var Mı, Kaça Kadar Açık?

Fethipaşa korusu haftanın yedi günü halka ziyarete açıktır. Koru hafta içi ve hafta sonu 08:30 ile 23:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Fethipaşa Korusuna giriş ücretsizdir ancak koruda bulunan tesislerden yararlanmak isterseniz bir ücret ödemeniz gerekmektedir. Ancak özel etkinlikler veya organizasyonlar için belli bölgeler kapatılabilir ve bu durumda özel bir ücret talep edilebilir.