Fethiye Akyaka Arası Kaç Km? Akyaka Fethiye Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Akyaka ise Ege'nin saklı cennetlerinden biri olarak bilinir. Gökova Körfezi'nin kıyısında, dağların eteğine kurulmuş bu küçük kasaba, doğayla iç içe huzurlu bir tatil arayanların gözdesidir. Azmak Nehri'nin serin sularında yapılan tekne turları, sahil boyunca uzanan ince kumlu plajlar ve geleneksel mimarisiyle Akyaka, şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için ideal bir kaçış noktasıdır. Fethiye Akyaka arası kaç km ve kaç saat sürer sorularının cevabını hemen hemen her turist bilmek istemektedir.

Fethiye Akyaka Arası Kaç Km?

Fethiye ile Akyaka arasındaki mesafe yaklaşık olarak 105 kilometredir. Bu yolculuk sırasında yemyeşil ormanların arasından geçerek Gökova Körfezi'ne doğru ilerlersiniz. Yol boyunca doğanın sunduğu eşsiz manzaralar, seyahatinizi daha keyifli hale getirir. Farklı kıyı kasabalarından geçerek Ege'nin kendine özgü atmosferini yakından hissedebilirsiniz.

Akyaka Fethiye Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Özel araçla Fethiye'den Akyaka'ya yapılan yolculuk, normal şartlar altında 1,5 ila 2 saat sürmektedir. Yolun büyük kısmı sahil boyunca uzanan bakımlı yollar olduğu için sürüş keyiflidir ve rahat bir seyahat imkânı sunar. Özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğu, yolculuk süresini uzatabileceğinden seyahat planı yaparken bu faktörü göz önünde bulundurmak faydalı olabilir.

Toplu taşıma ile seyahat etmek isteyenler için düzenli minibüs ve otobüs seferleri bulunmaktadır. Toplu taşıma araçlarıyla bu yolculuk genellikle 2 ila 2,5 saat sürer. Yolculuk sırasında verilen kısa molalar ve farklı kıyı kasabalarında yapılan duraklamalar, seyahati daha keyifli hale getirir.