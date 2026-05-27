Fethiye Belediye Başkanı Karaca’ya silahlı saldırıya 6 tutuklama

Olay, 23 Mayıs Cumartesi günü meydana geldi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, silahlı saldırı sonucu sol bacağından yaralandı.
GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Saldırının ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında saldırıya ilişkin farklı adreslerde gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyete götürüldü.
6 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak, Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.