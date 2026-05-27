Haberler Yaşam Haberleri Fethiye Belediye Başkanı Karaca’ya silahlı saldırıya 6 tutuklama
Giriş Tarihi: 27.05.2026 08:38

Fethiye Belediye Başkanı Karaca’ya silahlı saldırıya 6 tutuklama

Muğla'nın Fethiye ilçe Belediye Başkanı Alim Karaca’ya yönelik düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı. Yaralama olayı sonrası başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında yakalanan şahıslar, cezaevine gönderildi.

DHA Yaşam
Fethiye Belediye Başkanı Karaca’ya silahlı saldırıya 6 tutuklama
  • ABONE OL

Olay, 23 Mayıs Cumartesi günü meydana geldi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, silahlı saldırı sonucu sol bacağından yaralandı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırının ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında saldırıya ilişkin farklı adreslerde gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyete götürüldü.

6 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak, Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MUĞLA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Fethiye Belediye Başkanı Karaca’ya silahlı saldırıya 6 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA