Fethiye Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Fethiye’de Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Merkezde Ne Yapılır?

Doğal güzellikleri ile meşhur olan Fethiye'de, koylar, vadiler, ormanlar ve dağlar o yerin en göze çarpan güzellikleri olarak bilinir. Kelebekler Vadisi, Ölüdeniz ya da Likya Yolu bu güzellikler arasında yer almaktadır. Bu tarihi güzellikleri izleyebilmek için Fethiye'ye birkaç kere gitmek gerekiyor. Kargaşadan, stresten ve kalabalıktan uzak huzurlu ve sakin bir yer olmasıyla bilinir. Bu özellikleriyle tercih edilen tatil yerleri arasında başta gelmektedir. Bu nedenle de Fethiye'de gezilecek yerler, yazın ve kışın Fethiye'de gezilecek ve fotoğraf çekilecek yerler nereler diye araştırma yaptığımızda karşımıza ilk seçenekler arasında bu güzelliklerle dolu yerler çıkmaktadır.

Fethiye'de Gezilecek Yerler

Fethiye'de gezilecek yerler oldukça fazladır. Fethiye'de bulunan oteller, sağladıkları avantajlar ve imkanlar sayesinde yıllardır parmakla gösterilmektedir. Fethiye'nin tarihi güzellikleri, doğal mimarisi ve tatil cenneti olarak adlandırılan bu şehirden mutlu olarak ayrılmamak imkansızdır. Fethiye'de bulunan meşhur tatil yerleri şu şekilde sıralanmaktadır:

·Ölüdeniz

Ölüdeniz, yalnızca Muğla ilinin ya da Türkiye'nin değil, yaklaşık tüm dünyanın en önemli doğal güzelliklerinden bir tanesidir. Fethiye ilçe merkezine tahmini 12 km uzaklıktadır.

·Kelebekler Vadisi ve Faralya

Kelebekler Vadisi, Uzunyurt köyü olarak da bilinmektedir. Buradan Kelebekler Vadisi'ne kuş bakışı bakan ve samimi ortam vaad eden otellerde konaklayabilirsiniz.

·Saklıkent Kanyonu

Saklıkent kanyonu hem Antalya hem de Muğla Fethiye içerisinde yer almasıyla bilinmektedir.

·On iki Adalar

"Mavi Tur" denildiğinde akla ilk gelen Fethiye olmaktadır. On iki Adalar turunda görebileceğiniz yerler şunlardır; Yassıca Adalar, Tersane Adası,, Bedri Rahmi Koyu ve Delikli Adalardır.

·Mavi Mağara

Adını mağara içerisindeki suya yansıyan ışıklardan almıştır. Bu sebeple "Mavi Mağara" adı verilmiştir.

Yazın ve Kışın Fethiye'de Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler?

Fethiye'de bulunan meşhur eski kalıntılar ve yazın ve kışın Fethiye'de gezilecek ve fotoğraf çekilecek yerler nereler? sorularının yanıtları şu şekilde sıralanmaktadır:

Tlos Antik Kenti

Fethiye Kral Mezarları

Letoon

Pınara Antik Kenti

Afkule Manastırı

Telmessos Antik Kenti

Fethiye Merkez

Fethiye Eski Şehir

Araxa Antik Kenti

Merkezde Ne Yapılır?

Fethiye merkezde neler yapılır, Fethiye kaç güünde gezilir? sorusunu araştırdık. Bu sorunun cevapları şu şekilde sıralanmaktadır: