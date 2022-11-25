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Giriş Tarihi: 25.11.2022 10:50 Son Güncelleme: 25.11.2022 10:50

Fethiye Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Fethiye’de Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Merkezde Ne Yapılır?

Yazın ve kışın Fethiye’de gezilecek ve fotoğraf çekilecek yerler nereler diye araştırma yaptığımızda akla ilk gelen yerlerden bir tanesi Fethiye olarak bilinmektedir. Türkiye’nin en güzel ve sakin tatil yerlerinden bir tanesidir. Deniz, kum, güneş ve kalabalıktan uzak huzurlu bir yer olmasıyla birlikte yalnız Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli yerlerinden biridir. Tarihi ve kültürel yerleri bakımından incelediğimizde ise hangi açıdan bakarsak bakalım karşımıza tarihi ve doğal güzellikleri ile meşhur anıtlar çıkmaktadır.

Fethiye Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Fethiye’de Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Merkezde Ne Yapılır?

Doğal güzellikleri ile meşhur olan Fethiye'de, koylar, vadiler, ormanlar ve dağlar o yerin en göze çarpan güzellikleri olarak bilinir. Kelebekler Vadisi, Ölüdeniz ya da Likya Yolu bu güzellikler arasında yer almaktadır. Bu tarihi güzellikleri izleyebilmek için Fethiye'ye birkaç kere gitmek gerekiyor. Kargaşadan, stresten ve kalabalıktan uzak huzurlu ve sakin bir yer olmasıyla bilinir. Bu özellikleriyle tercih edilen tatil yerleri arasında başta gelmektedir. Bu nedenle de Fethiye'de gezilecek yerler, yazın ve kışın Fethiye'de gezilecek ve fotoğraf çekilecek yerler nereler diye araştırma yaptığımızda karşımıza ilk seçenekler arasında bu güzelliklerle dolu yerler çıkmaktadır.

Fethiye'de Gezilecek Yerler

Fethiye'de gezilecek yerler oldukça fazladır. Fethiye'de bulunan oteller, sağladıkları avantajlar ve imkanlar sayesinde yıllardır parmakla gösterilmektedir. Fethiye'nin tarihi güzellikleri, doğal mimarisi ve tatil cenneti olarak adlandırılan bu şehirden mutlu olarak ayrılmamak imkansızdır. Fethiye'de bulunan meşhur tatil yerleri şu şekilde sıralanmaktadır:

·Ölüdeniz

Ölüdeniz, yalnızca Muğla ilinin ya da Türkiye'nin değil, yaklaşık tüm dünyanın en önemli doğal güzelliklerinden bir tanesidir. Fethiye ilçe merkezine tahmini 12 km uzaklıktadır.

·Kelebekler Vadisi ve Faralya

Kelebekler Vadisi, Uzunyurt köyü olarak da bilinmektedir. Buradan Kelebekler Vadisi'ne kuş bakışı bakan ve samimi ortam vaad eden otellerde konaklayabilirsiniz.

·Saklıkent Kanyonu

Saklıkent kanyonu hem Antalya hem de Muğla Fethiye içerisinde yer almasıyla bilinmektedir.

·On iki Adalar

"Mavi Tur" denildiğinde akla ilk gelen Fethiye olmaktadır. On iki Adalar turunda görebileceğiniz yerler şunlardır; Yassıca Adalar, Tersane Adası,, Bedri Rahmi Koyu ve Delikli Adalardır.

·Mavi Mağara

Adını mağara içerisindeki suya yansıyan ışıklardan almıştır. Bu sebeple "Mavi Mağara" adı verilmiştir.

Yazın ve Kışın Fethiye'de Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler?

Fethiye'de bulunan meşhur eski kalıntılar ve yazın ve kışın Fethiye'de gezilecek ve fotoğraf çekilecek yerler nereler? sorularının yanıtları şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Tlos Antik Kenti
  • Fethiye Kral Mezarları
  • Letoon
  • Pınara Antik Kenti
  • Afkule Manastırı
  • Telmessos Antik Kenti
  • Fethiye Merkez
  • Fethiye Eski Şehir
  • Araxa Antik Kenti

Merkezde Ne Yapılır?

Fethiye merkezde neler yapılır, Fethiye kaç güünde gezilir? sorusunu araştırdık. Bu sorunun cevapları şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Fethiye Kordon
  • Paspatur Çarşısı
  • Balık Pazarı
  • Arkeoloji Müzesi
  • Amintas Kaya Mezarları & Telmessos Antik Kenti
  • Fethiye Kalesi
  • Çalış Plajı ve Şövalye Adası

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Fethiye Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Fethiye’de Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Merkezde Ne Yapılır?
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