Fethiye Göcek Arası Kaç Km? Göcek Fethiye Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Fethiye ve Göcek, Türkiye'nin güneybatısında, Ege Denizi kıyısında yer alan ve birbirine oldukça yakın iki popüler tatil beldesidir. Fethiye ve Göcek'in birbirine yakın olması, tatilcilerin her iki bölgedeki doğal güzellikleri ve turistik mekanları bir arada keşfetmesini sağlar. Fethiye Göcek arası kaç km ve kaç saat sürer demeden önce mesafe oldukça kısa olduğu için, ilk olarak bu iki güzel beldeyi aynı gün içinde ziyaret etmenin mümkün olduğunu bilmeniz faydalı olacaktır.

Fethiye Göcek Arası Kaç Km?

Fethiye ve Göcek arasındaki mesafe, yaklaşık olarak 30 kilometre civarındadır. Her iki belde de Muğla il sınırları içinde yer aldığından, birbirlerine olan uzaklık oldukça kısadır. Bu mesafe, kara yolu ile ulaşım sağlandığında değişkenlik gösterebilir, ancak genellikle bu mesafe ortalamaolarak bu kadardır.

Göcek Fethiye Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

İşte Fethiye ile Göcek arasındaki ulaşım yolları:

1. Özel Araç ile Ulaşım

Fethiye ve Göcek arasındaki mesafe oldukça kısa olduğundan, özel araç ile seyahat etmek en pratik ve hızlı yöntemdir. Yolda rahatça durarak manzarayı seyredebilir, istediğiniz noktada dinlenebilirsiniz. Araçla yapılacak yolculuklar, trafik yoğunluğuna göre yaklaşık 30-40 dakika sürebilir.

2. Dolmuş

Fethiye şehir merkezi ile Göcek arasında sık sık dolmuş seferleri düzenlenmektedir. Otobüs yolculuğu, trafik koşullarına bağlı olarak 45 dakika ile 1 saat arasında sürebilir.