Fethiye Kaymakamı Ertaş, 18 Mart Çanakkale Zaferinin Yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş mesajında; "Dünyada eşi benzeri görülmemiş çetin bir savaşa sahne olan, toprağın her zerresinin şehit kanı ile sulandığı, bir toplumun millete dönüştüğü 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çanakkale Savaşı; Milletimizin, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda neleri başarabileceğinin en güzel örneğidir. Çanakkale destanı, ateşten günler yaşadığımız milli mücadele yılları için hem moral, hem ışık, hem de yeni kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ön sözü olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" sözüyle aziz şehitlerimizden aldığımız ilhamla, milletiyle topyekûn canı ve kanı pahasına bizlere emanet ettiği bu kutsal vatanı, aynı şuur ve inançla, mukaddes emanetinizi daha yükseklere taşıma gayreti verirken, diğer yandan bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya ve yüceltmeye devam edeceğiz. 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde, Anadolu'nun sonsuza kadar Türk vatanı olmasını sağlayan destansı zaferin kahramanları Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere; kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa ederek şehitlik mertebesine ve onuruna erişen aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, gazilerimizi minnetle yâd ediyor, hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz. Ruhları şad olsun." ifadelerinde bulundu.