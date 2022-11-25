Fethiye Koyları ve Plajları - Fethiye’de Denize Girilecek En Güzel Yerler, Koylar ve Plajlar Nerede?

Fethiye Koyları ve Plajları, doğa ve eğlenceyi birarada yaşamak isteyenler için harika bir yerdir. Fethiye koyları ve plajları'nın çoğunluğu sit alanı olarak ilan edilmiştir. Bu yüzden yapılaşmaya engel olunmuş ve doğa, deniz korunmuştur. Yemyeşil doğa ve masmavi deniz Fethiye'dedir. Bundan dolayı turizm burada artmıştır. Denizin berrak görüntüsü, doğada ağaçların ve bol oksijenin olması yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Fethiye koyları ve plajları - Fethiye'de denize girilecek en güzel yerler neresi, koylar ve plajlar nerede? Sorularının cevapları…

Fethiye'de Denize Girilecek En Güzel Yerler

Kabak Koyu Karaot Plajı Patara Plajı Katrancı Koyu Kıdrak Plajı İnlice Halk Plajı Turunç Pınarı Koyu Ölü Deniz Çalış Plajı Kelebekler Vadisi Kuleli Koyu Aksazlar Koyu Küçük Boncuklu Koyu Büyük Boncuklu Koyu Küçük Samanlık Koyu Büyük Samanlık Koyu

Koylar ve Plajlar Nerede?

Kabak koyu

Yaklaşık 200m uzunluğunda küçük bir kumsala sahiptir. Su seviyesi birden derinleştiği için çocuklu aileler için tehlikeli olabilir. Kumsal sit alanı olduğu için herhangi bir tesis bulunmamaktadır.

Karaot Koyu

Kargı denizinin sonlanıp bir tepe ile buluştuğu noktada, kumlu olan kısımdır. Yemyeşil doğa ve masmavi denizin buluştuğu yer. Sit alanı olduğu için nesli tükenmiş caretta caretta kaplumbağaları gözlemlenmektedir. Fethiye'ye 15 km uzaklıktadır.

Patara Plajı

Antalya'nın Fethiye ve Kaş ilçeleri arasında kalan Gelemiş Köyü sınırları içerisindedir. Antalya şehir merkezinden 220 km mesafededir.

Katrancı Koyu

İçerisinde 2 ayrı küçük koy bulunmaktadır. Deniz her iki koyun kapalı koy olması sebebiyle dalgasız ve dingindir. Fethiye'ye yaklaşık 16km uzaklıktadır.

Kıdrak Plajı

Denizin suyu birden derinleşiyor ve taşlıdır. Kumsalı ve denizi temizdir.

İnlice Halk Plajı

Temiz bir denize sahip olan plajın kumsalı sert kumdan oluşmaktadır. Deniz derinliği yer yer sığ yer yer derindir. Plajı oldukça büyüktür.

Turunç Pınarı Koyu

Buraya ulaşım tekne turlarıyla sağlanmaktadır. Etrafı ağaçlarla çevrilidir. İçerisinden kaynak suyu çıkmaktadır.

Ölü Deniz

Fethiye'nin dünyaca ünlü palajıdır. Adını suyun durgunluğundan almaktadır. Dalaman ve Antalya havalimanı ile ulaşım sağlanmaktadır.

Çalış Plajı

Muğla ilinin Fethiye ilçe merkezine oldukça yakın mesafededir. Fethiye merkezinden 5km uzaklıktadır. Doğa ve eğlenceyi bir arada yaşamak isteyenler için.

Kelebekler Vadisi

Kelebekler Vadisi sahip olduğu endemik türleri nedeniyle dünya mirası olarak korunması önerilmiştir. Babadağın eteklerinde bulunan Kelebek Vadisi birinci derecede doğal sit alanı olarak ilan edilmiştir.