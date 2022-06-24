Haberler Yaşam Haberleri Fethiye Nerede? Fethiye Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?
Giriş Tarihi: 24.6.2022 14:43 Son Güncelleme: 24.6.2022 14:43

Fethiye Nerede? Fethiye Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Fethiye Nerede? Fethiye Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Yaz mevsimi yaklaşınca herkes tatil beldeleri ile ilgili araştırmalara başlar ve dinlenmek için kendine uygun yerler bulmak ister. Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması da yazın tatil için tercih edilebilecek şehirlerin sayısını arttırmaktadır. Günümüzde tatil araştırmaları bile internetten yapılıyorken hem yerli hem de yabancı turistlerin en çok merak ettiği yerlerden biri de Fethiye olarak karşımıza çıkar. Peki, Fethiye nerede biliyor muyuz? Hem doğal hayatının korunması hem de deniz kıyısında olması ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekânı olan Fethiye’ye nasıl gidilir? Fethiye nereye bağlı ve hangi ilde sorularının cevaplarını siz de merak ediyorsanız bu yazımız tam size göre. Fethiye ile ilgili merak ettiklerinizi öğrenmek için buyurun yazımızın devamına…

Son yıllarda Avrupa'dan çok fazla turistin uğrak yeri haline gelen Fethiye denizinin güzelliği ve doyumsuz doğası ile de ön plana çıkar. Eğer siz de Fethiye nerede ya da Fethiye'ye nasıl gidilir diye merak ediyorsanız bu yazımız tam size göre.

Fethiye Nerede?

Akdeniz bölgesinin batısında ve Muğla merkeze yaklaşık 130 km uzaklıkta olan eşsiz güzellikte bir yerdir Fethiye. Muğla ilinin en geniş yüz ölçümüne sahip ilidir. Aynı zamanda Muğla ilimizin en kalabalık ilçesidir. Konum olarak doğu ve güneydoğusunda Antalya bulunan Fethiye hem bir tatil beldesi olarak karşımıza çıkar hem de tatil beldelerine yakınlığı ile göz önündedir.

Fethiye Nereye Bağlı?

Fethiye, Muğla ilimize bağlı 170 bin 379 nüfuslu bir ilçedir.

Fethiye'ye Nasıl Gidilir?

Hem hava yolu hem de kara yolu ile kolayca ulaşım sağlanan bir konumdadır Fethiye. Havayolu ile ulaşımda Fethiye'den sadece 30 km uzaklıktaki Dalaman havalimanı tercih edilirken, karayolunda ise coğrafi konumu dolayısıyla her yerden kolayca ulaşım sağlanabilir. Fethiye'nin İstanbul ile mesafesi 810 km, Antalya ile 200 km, Muğla merkez ile ise 136 km'dir.

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Fethiye Nerede? Fethiye Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?
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