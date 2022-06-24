Fethiye Nerede? Fethiye Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Son yıllarda Avrupa'dan çok fazla turistin uğrak yeri haline gelen Fethiye denizinin güzelliği ve doyumsuz doğası ile de ön plana çıkar. Eğer siz de Fethiye nerede ya da Fethiye'ye nasıl gidilir diye merak ediyorsanız bu yazımız tam size göre.

Fethiye Nerede?

Akdeniz bölgesinin batısında ve Muğla merkeze yaklaşık 130 km uzaklıkta olan eşsiz güzellikte bir yerdir Fethiye. Muğla ilinin en geniş yüz ölçümüne sahip ilidir. Aynı zamanda Muğla ilimizin en kalabalık ilçesidir. Konum olarak doğu ve güneydoğusunda Antalya bulunan Fethiye hem bir tatil beldesi olarak karşımıza çıkar hem de tatil beldelerine yakınlığı ile göz önündedir.

Fethiye Nereye Bağlı?

Fethiye, Muğla ilimize bağlı 170 bin 379 nüfuslu bir ilçedir.

Fethiye'ye Nasıl Gidilir?

Hem hava yolu hem de kara yolu ile kolayca ulaşım sağlanan bir konumdadır Fethiye. Havayolu ile ulaşımda Fethiye'den sadece 30 km uzaklıktaki Dalaman havalimanı tercih edilirken, karayolunda ise coğrafi konumu dolayısıyla her yerden kolayca ulaşım sağlanabilir. Fethiye'nin İstanbul ile mesafesi 810 km, Antalya ile 200 km, Muğla merkez ile ise 136 km'dir.