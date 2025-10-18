Haberler Yaşam Haberleri Fethiye’de 59 göçmen ve 3 kaçakçı yakalandı
Giriş Tarihi: 18.10.2025 11:44

Fethiye’de 59 göçmen ve 3 kaçakçı yakalandı

Fethiye Boncuklu Koyu’nda tespit edilen 30 düzensiz göçmen ile beraberinde 29 çocuk ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi, müşterek operasyonla yakalandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Fethiye’de 59 göçmen ve 3 kaçakçı yakalandı

Fethiye Boncuklu Koyu'nda 16 Ekim 2025 saat 17.30'da, bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-22), Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi, Sahil Güvenlik Botu (KB-82) ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı personeli bölgeye sevk edildi. Müştereken görevlendirilen ekipler tarafından kara üzerinde tespit edilen 30 düzensiz göçmen ile beraberinde 29 çocuk ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fethiye’de 59 göçmen ve 3 kaçakçı yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz