Fethiye’de 59 göçmen ve 3 kaçakçı yakalandı

Fethiye Boncuklu Koyu'nda 16 Ekim 2025 saat 17.30'da, bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-22), Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi, Sahil Güvenlik Botu (KB-82) ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı personeli bölgeye sevk edildi. Müştereken görevlendirilen ekipler tarafından kara üzerinde tespit edilen 30 düzensiz göçmen ile beraberinde 29 çocuk ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.